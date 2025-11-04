Ospedaletti Insieme torna a parlare di rifiuti e decoro urbano: “Serve una visione chiara e interventi concreti”

Il gruppo Ospedaletti Insieme riaccende i riflettori sul tema della gestione dei rifiuti e del decoro urbano, due questioni che da tempo preoccupano cittadini e residenti. Secondo il gruppo, a oggi non è ancora emersa una strategia chiara da parte dell’amministrazione comunale sulla gestione dei rifiuti in città. “Dopo tante parole – si legge nella nota – il nuovo sistema di raccolta differenziata, soprattutto nella parte sopra al circuito, non è ancora partito.”

Nel frattempo, proseguono le segnalazioni dei cittadini riguardo a servizi giudicati ancora carenti. “Vediamo spesso lavaggi stradali effettuati in momenti poco opportuni – sottolinea Ospedaletti Insieme – mentre sarebbe molto più utile garantire una spazzatura regolare e mantenere più pulite le nostre strade.” Il gruppo invita anche a un intervento deciso sull’arredo urbano, ricordando che pulizia e ordine non sono solo una questione estetica, ma un elemento essenziale per la qualità della vita e per l’immagine turistica della città.

Particolare attenzione viene rivolta alla pista ciclopedonale, definita “un vero gioiello per Ospedaletti”, punto di riferimento per turisti e famiglie. “È un luogo che merita di essere curato e valorizzato al meglio – prosegue la nota – perché rappresenta un biglietto da visita importante per il nostro territorio. Ospedaletti ha tutte le potenzialità per essere una città accogliente, vivibile e capace di attrarre visitatori tutto l’anno – conclude Ospedaletti Insieme – ma questo può accadere solo se si riparte dalle basi: pulizia, ordine e decoro urbano.”