Sanremo: tutto pronto per il "Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria Saggistica"

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria Saggistica sabato 8 novembre ore 16.00 nel teatro dell’Opera del Casinò assegnerà il Premio alla Carriera e i Gran Trofei. Verranno consegnati rispettivamente al saggista Aldo Giovanni Ricci a Antonio Caprarica, per l’opera: “Kate e la maledizione del Wales” (Sperling& Kupfer) a Roberto Giacobbo, per l’opera: “La storia alternativa del mondo.” (Mondadori) a Filippo la Porta per il volume:” Elogio della vita ordinaria (Il saggiatore)).

Premio per la letteratura internazionale a Olivia Crosio per la traduzione dell’opera: “La ballerina di Aushwitz” di Edith Eva Eger (Corbaccio)

"Ancora un appuntamento di livello del “Premio Letterario internazionale Antonio Semeria” che, ormai da tempo, rappresenta un appuntamento di grande valore. Il Premio, infatti, non è soltanto un riconoscimento al merito degli autori e all’importanza della saggistica come strumento di conoscenza e approfondimento ma anche un’occasione per ribadire quanto la cultura sia motore di identità. Quest’iniziativa porta il nome di Sanremo in ambiti di prestigio, consolidando il ruolo del nostro territorio come luogo di cultura. Rinnovo i ringraziamenti al Casinò, organizzatore del Premio, e rivolgo le più sentite congratulazioni ai finalisti e ai premiati"

Grazie e un saluto. “. Il sindaco, avv. Alessandro Mager.

“Il Premio Semeria con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti legati alla Saggistica e i Grandi Trofei completa il suo iter che ha portato alla lettura di quasi 500 opere e alle diverse premiazioni. Un lungo cammino che ha permesso di apprezzare nuovi autori accano a scrittori già famosi a livello internazionale. Il filo che lega tutti è la passione verso la letteratura e la condivisione di quei valori che sono alla base della crescita della nostra società, legame che ha consolidato questo evento culturale negli anni.

Esprimiamo complimenti vivissime ai finalisti, ai premiati e ringraziamenti sentiti alle istituzioni che ci sostengono. In particolare a S.E. il signor prefetto dott. Antonio Giaccari, che presiede il lComitato d’Onore e al testimonial del Premio il prof. Stefano Zecchi, con cui condivideremo questa cerimonia, che ricorda la figura di Antonio Semeria, già presidente della Casa da Gioco negli Anni 80, a cui si deve la rinnovata attenzione al binomio svago e cultura che caratterizza l’azione della nostra azienda.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto la terna finalista che si presenterà davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Questi i finalisti, in ordine alfabetico della sezione “Saggistica:

Rosanna Romanisio Amerio “Il signor armistizio non lo conosciamo (Edizioni Solfanelli) Michele Bergantin, Gordiano Lupi “Tutto Avati” (Il Foglio) Claudio Doliana “Stava l’altra storia” (Reverdito)

Menzione d’onore a Francesca Marzia Esposito per l’opera “Ultracorpi” (Minimum fax)

Premio “Targa della Prefettura” a Paolo Ghibaudo per “8 settembre 1943 i segreti svelati. (Idrovolante edizioni)

Verrà attribuito il riconoscimento all’editoria e alle istituzioni culturali alla Fondazione Francesco Biamonti.

La cerimonia prevista per sabato 8 novembre ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo, Carlo Sburlati, il prof. Francesco De Nicola, il prof. Aldo Mola, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro, Mauro Grondona e Marzia Taruffi. Il Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria è gemellato con il premio “Luccautori”.

Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli, Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On. Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo, Maurizio De Giovanni, Federico Palmaroli, Alessandro Rivali, Silvio Orlando, Raffaele Nigri, Mario Maffucci, Lucia Esposito e Alain Elkann.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo A. Mola, al prof. Vittorio Coletti, al prof. Franco Cardini, al prof. Gianni Oliva e al prof. Gianluigi Beccaria.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. il signor Prefetto di Imperia, Dott. Antonio Giaccari, il signor Questore dott. Andrea Lo Iacono, il signor Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, l’assessore alla Cultura avv. Enza Dedali, l’Ammiraglio Sergio Liardo, il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino, il Presidente del Gabinetto scientifico-letterario del Vieusseux di Firenze, On. Riccardo Nencini, il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista, il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, il Provveditore agli Studi di Imperia, prof. Roberto Campagna, il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco, dai consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria, la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei, il dott. Giuseppe Felice Peritore, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, il prof. Aldo A. Mola, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, il dott. Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico, l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo, il prof. Mauro Grondona, il dott. Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, la dott.sa Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.

Dott. Aldo Giovanni Ricci Premio alla carriera

Nato a Novara nel 1943, in servizio dal 1967 negli Archivi di Stato, dal 2004 al 2009 Aldo Giovanni Ricci è stato Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, ove ha organizzato Mostre storico-documentarie, di arte contemporanea e convegni di studio. Docente all'Università di Pisa, nella Facoltà di Lettere dell'Università Guglielmo Marconi e alla San Pio V di Roma, ha svolto lezioni alla Libera Università Maria Santissima Assunta della capitale.

Presidente dell'Associazione di studi sismondiani dal 2012 è Accademico Pontificio ad honorem.

Dal 1970 autore di monografie su Bucharin, Kaustky, Garibaldi e Mazzini ha pubblicato numerosi saggi, tra i quali La Repubblica. L'aspirazione secolare a governarsi da sé e Marx tra formule, dialettica e profezie. La magnifica illusione.

Dal 1975 al 2002 redattore-autore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il professor Ricci ha curato opere di riferimento come I Verbali del Consiglio dei Ministri, luglio 1943-giugno 1940 (dieci volumi, 5 tomi), pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (1944-1998) e l'Introduzione ai Verbali del Consiglio dei ministri, maggio 1948-luglio 1953, curati da Francesca Romana Scardaccione (tre volumi).

Collaboratore di quotidiani e riviste (Il Messaggero, Avanti, L'Indipendente, Il Tempo, Mondo Operaio, Nuova storia contemporanea, Libro aperto) fu tra i fondatori del mensile “Storia in rete” (2005-2025).

Nel 2024 ha pubblicato Elogio della storia. L'Italia nella guerra civile europea, 1914-1953, con prefazione di Ernesto Galli della Loggia, vivido richiamo al recupero della memoria quale bussola per l'avvenire.

Dott. Antonio Caprarica

Antonio Caprarica (Lecce, 1951) è stato per quasi 15 anni corrispondente della Rai da Londra. La sua conoscenza della società britannica è a livello documentale. Per la Rai è stato inviato di guerra in Afghanistan e Iraq e corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’«Unità» e di «Epoca» e poi condirettore di «Paese Sera», e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. È autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, Dio ci salvi dagli inglesi… o no?!, C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta, L’ultima estate di Diana, Royal Baby, La regina imperatrice, Elisabetta. Per sempre regina. La vita, il regno, i segreti, William & Harry e Carlo III.

Dott. Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo (Roma, 12 ottobre 1961) è un conduttore televisivo, autore televisivo e scrittore italiano e docente universitario Laureato in economia e commercio esercita la sua attività come scrittore, autore radiofonico e televisivo. Inizia la sua carriera come autore radiofonico nel 1984, per Radio Dimensione Suono (RDS). Nel 1994 è autore di Mezzogiorno in famiglia e Pomeriggio in famiglia (Rai 2), il programma di Michele Guardì

conduttore di “Freedom – Oltre il confine” su Italia1.( 2018 rete 4 italia uno e rete 4 fa 2024 e su Focus) È stato autore di “Misteri” su Rai3, “La macchina del tempo” su Rete4 e autore e conduttore di “Stargate Linea di confine” su La7 e “Voyager” su Rai2. Il segreto di Leonardo. Sulle tracce di Maria, 2005 Rizzoli Per Mondadori ha pubblicato 2012. La fine del mondo? (2009), Templari. Dov’è il tesoro? (2010), Aldilà. La vita continua? (2011), Da dove veniamo? (2012), Conosciamo davvero Gesù? (2013), il romanzo La donna faraone (2014), Città segrete (2015) e Le carezze cambiano il DNA (2016). Storia alternativa del mondo

Prof. Filippo La Porta

Filippo La Porta è critico letterario e saggista. Collabora regolarmente con «Repubblica» e «L'Unità». Insegna alla Scuola Holden di Torino, all'Università Luiss e alla scuola Molly Bloom di Roma. Delle sue innumerevoli pubblicazioni citiamo: L’arte del riassunto (Treccani 2024); Splendori e miserie dell'impegno. L'impegno civile degli scrittori da Manzoni a Murgia (Castelvecchi 2023); Come un raggio nell'acqua. Dante e la relazione con l'altro (Edizioni Salerno 2021, tradotto in Messico); Poesia come esperienza. Una formazione nei versi (Fazi 2013); Pasolini (Il Mulino 2012); La nuova narrativa italiana (Bollati Boringhieri 1995).