Castellaro celebra i caduti e le Forze Armate: al Parco delle Rimembranze una cerimonia tra memoria, gratitudine e giovani protagonisti (Foto)

Presente il sindaco con le autorità civili, militari e religiose. Le scuole del paese rendono omaggio al passato guardando al futuro.

Si è svolta questa mattina, al parco delle Rimembranze di Castellaro, una cerimonia per ricordare i caduti e per la ricorrenza delle Forze Armate.

Un momento di riflessione ma anche di gioia, alla presenza del sindaco del piccolo centro dell’entroterra e delle autorità civili, militari e religiose. La cerimonia si è svolta in uno dei primi parchi in Italia che ricordano i caduti, inaugurato nel 1923.

Gli alunni delle scuole del paese hanno fatto da corollario, animando la funzione e confermando di voler essere il futuro, senza dimenticare il passato.

Carlo Alessi

