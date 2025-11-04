Sanremo, nuova riunione in Comune per la “navetta sulla ciclabile”: si entra nella fase operativa del progetto voluto dall’assessore Sindoni

Si è svolto oggi a Palazzo Bellevue, un nuovo incontro operativo per dare seguito all’idea lanciata dall’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, volta a utilizzare la pista ciclabile come corsia di transito per le navette durante il Festival di Sanremo 2026. L’obiettivo è ridurre il traffico nel centro cittadino e creare fino a 1.000 posti auto in più rispetto agli attuali, sfruttando aree di sosta situate all’esterno della città.

Alla riunione di oggi erano presenti, oltre all’assessore Sindoni, anche l’assessore Ester Moscato, il consigliere Marvaldi, la polizia locale, l’ufficio viabilità e Amaie Energia, che ha in gestione la pista ciclabile. Sul tavolo, oltre agli aspetti tecnici e logistici, anche le modalità di comunicazione e promozione del progetto, che si propone come una soluzione innovativa per migliorare la mobilità non solo durante la settimana del Festival, ma anche in occasione di altre grandi manifestazioni che richiamano migliaia di visitatori nella città dei fiori. Il piano prevede l’utilizzo di navette da 20/30 posti, che dovranno transitare ogni 15 minuti lungo la ciclabile, in orari serali e notturni – dalle 16 alle 2 – quando il percorso è meno frequentato da ciclisti e pedoni. I mezzi, tutti ibridi e monitorati via GPS, viaggeranno a velocità ridotta (massimo 20 km/h) per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Le aree di parcheggio individuate si trovano ad Arma di Taggia (parcheggio Amaie), Bussana Mare, Tre Ponti, Sud Est, via Gavagnin e Portosole, tutte presidiate da personale privato per assicurare la sorveglianza dei veicoli. Durante l’incontro si è discusso anche della possibilità di realizzare un’app dedicata o monitor informativi per aggiornare in tempo reale gli utenti sui tempi di percorrenza e sulle fermate. L’iniziativa, che sarà testata in via sperimentale per il Festival 2026, potrebbe diventare un modello stabile per la gestione della mobilità durante i grandi eventi cittadini. Entro fine novembre è previsto un nuovo incontro per definire ulteriormente i dettagli operativi e dare il via alla fase di attuazione.