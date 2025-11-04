Fa freddo, Vallecrosia consente l'accensione degli impianti di riscaldamento

E' arrivato il freddo nel Ponente ligure e così il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri consente, dalla data odierna e fino al 14 novembre, l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di quattro ore al giorno.

"La decisione è stata adottata in considerazione delle attuali condizioni meteorologiche e delle temperature inferiori alla media stagionale" - fa sapere il sindaco Fabio Perri.

"Si invita la cittadinanza a un uso consapevole e responsabile dei riscaldamenti, nel rispetto delle norme sul risparmio energetico e sulla tutela ambientale" - sottolinea il primo cittadino.