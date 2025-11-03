Successo straordinario per le edizioni speciali di Halloween dei Ghost Tour a Dolceacqua e Triora

I Ghost Tour di Autunnonero hanno registrato un grande successo nel weekend di Halloween, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi del territorio e con una forte attrattiva nazionale, vista la provenienza dei partecipanti da tutto il Centro e Nord Italia. Entrambe le serate, a Dolceacqua e a Triora, hanno fatto registrare il tutto esaurito, con una seconda partenza straordinaria attivata a Triora per rispondere alle numerosissime richieste.



Il Ghost Tour Dolceacqua del 31 ottobre è stato un viaggio nella storia e nelle leggende del borgo dei Doria, attraverso le voci degli Storyteller Désirée Durando, Brigida Melga e Giovanni De Mattia. Il percorso ha introdotto nuovi personaggi e nuove tappe, immergendo il pubblico nelle vicende personali di due donne accusate di stregoneria dall’Inquisizione e nei rapporti tra la famiglia Doria e antichi e misteriosi medicamenti alchemici. L’esperienza, a lume di lanterna, ha condotto i partecipanti in un viaggio tra memoria, superstizione e conoscenze perdute, restituendo profondità e dignità a pagine della storia locale spesso dimenticate.



A Triora, protagonista della notte di Ognissanti, gli Storyteller Brigida Melga, Benedetta Calcagno, Giovanni De Mattia e Kevin Ginulla hanno accompagnato il pubblico lungo i carruggi e gli scorci più suggestivi del Paese delle Streghe. Il tour ha intrecciato folklore, antiche tradizioni e vicende storiche, culminando nel ricordo del celebre processo per stregoneria del 1587. Particolarmente intensa l’interpretazione della figura di Franchetta Borelli, vittima della superstizione e del pregiudizio, restituita alla memoria collettiva con rispetto e partecipazione emotiva.



Il Ghost Tour Triora si è concluso con il gran finale ”Il volo degli Striges”, una gothic short story teatrale scritta da Andrea Scibilia. Sei rapaci e un corvo, insieme ai falconieri dell’Associazione Terra di Confine e alle voci degli Storyteller, hanno incarnato i Sette Vizi Capitali, in un’esperienza dalle atmosfere gotiche resa ancora più intensa dal make-up della body painter Ilaria Camplani.



Il grande riscontro di pubblico conferma l’interesse crescente verso esperienze culturali immersive, originali e lontane dal mainstream, che uniscono ricerca, narrazione e valorizzazione del patrimonio folklorico locale. Autunnonero prosegue così il suo percorso di riscoperta della storia, delle tradizioni e delle leggende dei borghi del Ponente ligure, intrecciate con le suggestioni e le atmosfere del folk horror.



Un ringraziamento ai Comuni di Dolceacqua e Triora e al Centro Culturale di Dolceacqua per il prezioso sostegno e la collaborazione.



I Ghost Tour tornano con gli ultimi due appuntamenti dell’anno:



Ghost Tour Triora – 15 novembre

Ghost Tour Dolceacqua – 29 novembre



La prenotazione è obbligatoria.