Sanremo: oggi le prime cerimonie per le celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno partecipato alla deposizione di corone d’alloro presso gli istituti scolastici Colombo e Cassini. Le cerimonie, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, si sono svolte davanti alle targhe dei Caduti presenti all’interno dei due plessi, dedicate agli ex alunni dei due istituti che hanno perso la vita durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. Nell’occasione gli studenti, accompagnati dai rispettivi docenti e dirigenti scolastici, hanno letto alcune poesie riferite a quel periodo storico.

Di seguito il programma di domani:

Martedì 4 novembre

ore 9, Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale

ore 16.30, cerimonia al monumento alle Medaglie d’Oro, piazzale Medaglie d’Oro

ore 16.45, orazioni ufficiali

ore 17, corteo cittadino con l’accompagnamento musicale della Banda P. Anfossi di Taggia

ore 17.30, deposizione e benedizione della corona al Monumento ai Caduti, corso Mombello

ore 18, Chiesa di Santo Stefano, lettura preghiera del Soldato, Messa di Requiem, musica W.A. Mozart, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Coro Filharmonia

In caso di maltempo la cerimonia e le orazioni si svolgeranno nell’androne del Palafiori in corso Garibaldi alle 17. Il comune invita la cittadinanza e gli ospiti della città a partecipare ma anche le attività e la popolazione ad esporre il Tricolore.