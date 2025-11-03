Sanremo: oggi le prime cerimonie per le celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Nell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno partecipato alla deposizione di corone d’alloro presso gli istituti scolastici Colombo e Cassini. Le cerimonie, alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, si sono svolte davanti alle targhe dei Caduti presenti all’interno dei due plessi, dedicate agli ex alunni dei due istituti che hanno perso la vita durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. Nell’occasione gli studenti, accompagnati dai rispettivi docenti e dirigenti scolastici, hanno letto alcune poesie riferite a quel periodo storico.
Di seguito il programma di domani:
Martedì 4 novembre
- ore 9, Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale
- ore 16.30, cerimonia al monumento alle Medaglie d’Oro, piazzale Medaglie d’Oro
- ore 16.45, orazioni ufficiali
- ore 17, corteo cittadino con l’accompagnamento musicale della Banda P. Anfossi di Taggia
- ore 17.30, deposizione e benedizione della corona al Monumento ai Caduti, corso Mombello
- ore 18, Chiesa di Santo Stefano, lettura preghiera del Soldato, Messa di Requiem, musica W.A. Mozart, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Coro Filharmonia
In caso di maltempo la cerimonia e le orazioni si svolgeranno nell’androne del Palafiori in corso Garibaldi alle 17. Il comune invita la cittadinanza e gli ospiti della città a partecipare ma anche le attività e la popolazione ad esporre il Tricolore.