Sanremo: il Teatro Ariston ospita Diego Basso Plays Queen

Mercoledì 5 novembre alle ore 21.00, il Teatro Ariston di San Remo apre le sue porte a uno degli eventi musicali più attesi della stagione: “Diego Basso Plays Queen”.

Un appuntamento imperdibile che promette di fondere la potenza del rock con la maestosità della musica sinfonica, in un omaggio vibrante e coinvolgente alla leggendaria band britannica. Alla regia e direzione musicale ci sarà Diego Basso, maestro riconosciuto per la sua capacità di reinterpretare i grandi classici con sensibilità e innovazione, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalle straordinarie voci dell’Art Voice Academy. A impreziosire ulteriormente la serata, la partecipazione del soprano Claudia Sasso e di Manolo Soldera, interpreti capaci di dare nuova vita ai brani iconici dei Queen con intensità e raffinatezza.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio viaggio musicale, dove le melodie immortali di Freddie Mercury e compagni verranno rilette in chiave sinfonica, mantenendo intatta la loro energia originaria ma arricchendosi di nuove sfumature orchestrali. Il pubblico sarà trasportato in un’esperienza sonora unica, dove ogni nota diventa emozione e ogni arrangiamento una scoperta.

A rendere la serata ancora più speciale sarà la presenza di Stef Burns, chitarrista di fama internazionale e storico collaboratore di Vasco Rossi, che salirà sul palco come ospite d’eccezione per regalare momenti di pura magia musicale.

I biglietti per questo evento straordinario sono disponibili presso il Teatro Ariston, in Via Matteotti 107 a San Remo. La biglietteria è aperta tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00, e dalle 10:00 alle 13:00 il giorno dello spettacolo e quello precedente. I prezzi variano a seconda della posizione: in platea si parte da € 40,00 fino a € 50,00 più prevendita, mentre in galleria i costi oscillano tra € 25,00 e € 40,00 più prevendita.

“Diego Basso Plays Queen” non è solo un concerto, ma un’occasione per vivere la grande musica in una veste nuova e sorprendente, nel cuore pulsante di San Remo.

Un tributo che celebra il mito dei Queen con eleganza, passione e talento, in uno dei teatri più iconici d’Italia. Chi ama la musica non può mancare.