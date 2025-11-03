 / Eventi

O.N.A.O.O. protagonista a OliOliva 2025: la cultura dell’olio al centro della manifestazione del prossimo fine settimana

OliOliva 2025 rappresenta per un momento unico di incontro e condivisione

L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.), la più antica scuola di assaggio al mondo, rinnova anche nel 2025 la sua presenza a OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre. Un appuntamento che ogni anno celebra il legame tra il territorio ligure, la cultura dell’olio extravergine di oliva e la tradizione olivicola imperiese. Nell’edizione 2025 l’O.N.A.O.O. sarà protagonista con un ricco calendario di attività formative e divulgative, ospitate presso lo Stand Istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e nell’Area Laboratori, per accompagnare il pubblico in un viaggio sensoriale alla scoperta della biodiversità olivicola del territorio.

Un anno particolarmente significativo per la Liguria, grazie al riconoscimento dell’IGP – Indicazione Geografica Protetta dell’oliva Taggiasca, risultato storico che tutela e valorizza una delle eccellenze regionali più note nel mondo. “OliOliva è il simbolo della Liguria dell’olio e l’O.N.A.O.O. ne incarna l’anima formativa e culturale” – afferma Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – “Il loro contributo valorizza le eccellenze del territorio e diffonde la conoscenza sensoriale dell’olio. Quest’anno, con l’ottenimento dell’IGP per l’oliva taggiasca, celebriamo un risultato che unisce identità, tutela e crescita economica per l’intera filiera.”

Anche Marcello Scoccia, Presidente O.N.A.O.O., ribadisce il valore della collaborazione con la Camera di Commercio e sottolinea il ruolo internazionale della scuola: “Siamo felici di essere parte di una manifestazione che racconta la nostra terra e le sue tradizioni. Come scuola più antica al mondo sentiamo la responsabilità di trasmettere il valore della cultura dell’olio e di far conoscere l’eccellenza italiana a livello internazionale.” Scoccia ricorda inoltre il percorso di crescita globale della scuola negli ultimi anni: dagli Stati Uniti al Brasile, dal Giappone alla Grecia, fino alle grandi piazze italiane come Milano e Verona. Un cammino che ha contribuito a diffondere la reputazione di Imperia e della Taggiasca nel mondo. Sotto gli appuntamenti.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio
⏱ 15:00 – 20:00
📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio
Un percorso sensoriale guidato dagli assaggiatori O.N.A.O.O. per scoprire profumi e sapori degli oli liguri.

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto
⏱ 18:00 – 19:00
📍 Area Laboratori
A cura di Maria Antonietta Palumbo. Assaggi guidati tra olio extravergine e specialità della tradizione ligure.

SABATO 8 NOVEMBRE

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto
⏱ 12:00 – 13:00
📍 Area Laboratori
Guidato da Maria Antonietta Palumbo. Un viaggio tra abbinamenti e sensazioni del territorio.

Olive da tavola, che passione!
⏱ 15:00 – 16:00
📍 Area Laboratori
A cura di Roberto De Andreis, Vicepresidente O.N.A.O.O. e Capo Panel
In collaborazione con Marco Gandolfi e Dino Calzia.
Un incontro dedicato all’universo delle olive da mensa: storia, lavorazione e degustazione.

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio
⏱ 10:00 – 20:00
📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio
Degustazioni guidate e approfondimenti sulle varietà liguri.

DOMENICA 9 NOVEMBRE

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio
⏱ 10:00 – 20:00
📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio
Ultima giornata di assaggi e conoscenza con i migliori esperti O.N.A.O.O.

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto
⏱ 12:00 – 13:00
📍 Area Laboratori
Con Maria Antonietta Palumbo, per raccontare l’armonia tra olio e cucina ligure.

OliOliva 2025 rappresenta per O.N.A.O.O. un momento unico di incontro e condivisione, dove professionisti, appassionati e curiosi possono avvicinarsi alla cultura dell’olio extravergine attraverso il linguaggio universale dei sensi. Un viaggio che parte da Imperia e arriva in tutto il mondo, nel segno della qualità, della formazione e della passione.

Redazione

