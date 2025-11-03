O.N.A.O.O. protagonista a OliOliva 2025: la cultura dell’olio al centro della manifestazione del prossimo fine settimana

L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.), la più antica scuola di assaggio al mondo, rinnova anche nel 2025 la sua presenza a OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre. Un appuntamento che ogni anno celebra il legame tra il territorio ligure, la cultura dell’olio extravergine di oliva e la tradizione olivicola imperiese. Nell’edizione 2025 l’O.N.A.O.O. sarà protagonista con un ricco calendario di attività formative e divulgative, ospitate presso lo Stand Istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e nell’Area Laboratori, per accompagnare il pubblico in un viaggio sensoriale alla scoperta della biodiversità olivicola del territorio.

Un anno particolarmente significativo per la Liguria, grazie al riconoscimento dell’IGP – Indicazione Geografica Protetta dell’oliva Taggiasca, risultato storico che tutela e valorizza una delle eccellenze regionali più note nel mondo. “OliOliva è il simbolo della Liguria dell’olio e l’O.N.A.O.O. ne incarna l’anima formativa e culturale” – afferma Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – “Il loro contributo valorizza le eccellenze del territorio e diffonde la conoscenza sensoriale dell’olio. Quest’anno, con l’ottenimento dell’IGP per l’oliva taggiasca, celebriamo un risultato che unisce identità, tutela e crescita economica per l’intera filiera.”

Anche Marcello Scoccia, Presidente O.N.A.O.O., ribadisce il valore della collaborazione con la Camera di Commercio e sottolinea il ruolo internazionale della scuola: “Siamo felici di essere parte di una manifestazione che racconta la nostra terra e le sue tradizioni. Come scuola più antica al mondo sentiamo la responsabilità di trasmettere il valore della cultura dell’olio e di far conoscere l’eccellenza italiana a livello internazionale.” Scoccia ricorda inoltre il percorso di crescita globale della scuola negli ultimi anni: dagli Stati Uniti al Brasile, dal Giappone alla Grecia, fino alle grandi piazze italiane come Milano e Verona. Un cammino che ha contribuito a diffondere la reputazione di Imperia e della Taggiasca nel mondo. Sotto gli appuntamenti.

VENERDÌ 7 NOVEMBRE

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio

⏱ 15:00 – 20:00

📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio

Un percorso sensoriale guidato dagli assaggiatori O.N.A.O.O. per scoprire profumi e sapori degli oli liguri.

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto

⏱ 18:00 – 19:00

📍 Area Laboratori

A cura di Maria Antonietta Palumbo. Assaggi guidati tra olio extravergine e specialità della tradizione ligure.

SABATO 8 NOVEMBRE

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto

⏱ 12:00 – 13:00

📍 Area Laboratori

Guidato da Maria Antonietta Palumbo. Un viaggio tra abbinamenti e sensazioni del territorio.

Olive da tavola, che passione!

⏱ 15:00 – 16:00

📍 Area Laboratori

A cura di Roberto De Andreis, Vicepresidente O.N.A.O.O. e Capo Panel

In collaborazione con Marco Gandolfi e Dino Calzia.

Un incontro dedicato all’universo delle olive da mensa: storia, lavorazione e degustazione.

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio

⏱ 10:00 – 20:00

📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio

Degustazioni guidate e approfondimenti sulle varietà liguri.

DOMENICA 9 NOVEMBRE

OILBAR – Viaggio tra gli oli del territorio

⏱ 10:00 – 20:00

📍 Stand Istituzionale Camera di Commercio

Ultima giornata di assaggi e conoscenza con i migliori esperti O.N.A.O.O.

Esperienze sensoriali: l’olio d’oliva incontra il gusto

⏱ 12:00 – 13:00

📍 Area Laboratori

Con Maria Antonietta Palumbo, per raccontare l’armonia tra olio e cucina ligure.

OliOliva 2025 rappresenta per O.N.A.O.O. un momento unico di incontro e condivisione, dove professionisti, appassionati e curiosi possono avvicinarsi alla cultura dell’olio extravergine attraverso il linguaggio universale dei sensi. Un viaggio che parte da Imperia e arriva in tutto il mondo, nel segno della qualità, della formazione e della passione.