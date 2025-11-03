OliOliva si mette “in… forma”: tre giorni tra sport, benessere e spettacolo nel cuore di Oneglia

“Ritorna OliOliva in… forma”, dichiara Filippo Devia, Presidente di Delfi ASD che prosegue: “Un punto d’incontro nel cuore dell’importante manifestazione dedicato a coniugare corretta alimentazione, movimento e divertimento. Un modo per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che a qualsiasi età è possibile trarre benefici per il corpo, la mente e lo spirito.”
Durante le tre giornate della manifestazione, lo spazio “OliOliva in… forma” proporrà esibizioni, show dance, dimostrazioni sportive e di danza, sempre con un’attenzione particolare ai temi della corretta alimentazione e del benessere. I pomeriggi e le serate saranno animati da musica e momenti di ballo, a cura del CSEN di Imperia e dell’Associazione ASD Delfi Arte e Sport.
Il Presidente del Comitato provinciale dello Csen, ovvero il Centro sportivo educativo nazionale Giuliano Ferrari afferma: “È sempre un’emozione far esibire le nostre scuole in un evento importante come OliOliva. Quest’anno, oltre agli spettacoli e alle attività sportive, avrà grande rilievo anche la Tavola Rotonda organizzata sabato mattina in collaborazione con ASL1 Liguria e CONI, dedicata al tema ‘Sport, Alimentazione e Benessere’, un confronto aperto su stili di vita sani e prevenzione.”
PROGRAMMA
Venerdì 07 novembre
ore 16,30 Olioliva Sport Show a cura CSEN Imperia e Delfi Asd con:
Ferocity Academy e Cerchio d’oro
ore 19,00 Party on air con Dj El Coach & Sonica con Street Food fino alla mezzanotte
Sabato 08 novembre
ore 10,00 Tavola rotonda con ASL1 Liguria (progetto Circe-Ja) , CSEN e CONI
“Sport, Alimentazione, Benessere”
Relatori:
Roberto Ravera (Direttore SC Psicologia Asl1)
Carlo Serrati Coordinatore DIAR Neuroscienze Liguria
Elisabetta Striano Dietista SSD Nutrizione Territoriale e Trattamento DNA (Disturbi Nutrizione e Alimentazione)
Intervengono:
Massimo Zorniotti Delegato Provinciale CONI
Pietro Bettini Pilone Nazionale Juniores Rugby
Linda Siciliano Azzurra Pattinaggio Artistico Rotelle
Alice Ramella Oro Universiadi 2025 Canotaggio e 17 Ori Italiani
Ospite:
Gaetano Agosta Coordinatore CPS Consulta Prov.le Studenti
Coordinatore:
Christian Ferrari Presidente Regionale CSEN
ore 14,30: Olioliva Show Dance a cura CSEN Imperia e asd Delfi
Country Stile & Smile, Danza Teatro, Movanimart,
Sporting Dance Fitness, Dancing Project, Universal Heat,
Salsa Creativa
ore 17,15: Balliamo con gli allievi di Simone Stella
Esibizione Fresh n Cean jr (gruppo agonistico)
ore 18,00: Bailando en Olioliva con DJ Roby el Gordo
fino a mezzanotte con Street Food
Domenica 9 novembre
ore 09,30: Gli sport del benessere (Yoga e Pilates)
Martina Chalier – Nagua El Sabagh – Michaela Landova
ore 14,30 Pomeriggio danzante con il Duo “Serena e Beatrice” Liscio e
balli da sala
Esibizione Delfi asd Ballo da Sala, Danze Standard e Latino Americane