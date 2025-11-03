 / Eventi

OliOliva si mette “in… forma”: tre giorni tra sport, benessere e spettacolo nel cuore di Oneglia

Esibizioni, show dance, momenti di ballo e una tavola rotonda su alimentazione e prevenzione con ASL1 e CONI

“Ritorna OliOliva in… forma”,  dichiara Filippo Devia, Presidente di Delfi ASD che prosegue: “Un punto d’incontro nel cuore dell’importante manifestazione dedicato a coniugare corretta alimentazione, movimento e divertimento. Un modo per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che a qualsiasi età è possibile trarre benefici per il corpo, la mente e lo spirito.”

Durante le tre giornate della manifestazione, lo spazio “OliOliva in… forma” proporrà esibizioni, show dance, dimostrazioni sportive e di danza, sempre con un’attenzione particolare ai temi della corretta alimentazione e del benessere. I pomeriggi e le serate saranno animati da musica e momenti di ballo, a cura del CSEN di Imperia e dell’Associazione ASD Delfi Arte e Sport.

Il Presidente del Comitato provinciale dello Csen, ovvero il Centro sportivo educativo nazionale Giuliano Ferrari afferma: “È sempre un’emozione far esibire le nostre scuole in un evento importante come OliOliva. Quest’anno, oltre agli spettacoli e alle attività sportive, avrà grande rilievo anche la Tavola Rotonda organizzata sabato mattina in collaborazione con ASL1 Liguria e CONI, dedicata al tema ‘Sport, Alimentazione e Benessere’, un confronto aperto su stili di vita sani e prevenzione.”

PROGRAMMA

 Venerdì 07 novembre

ore 16,30   Olioliva Sport Show a cura CSEN Imperia e Delfi Asd con:

                    Ferocity Academy  e Cerchio d’oro

ore 19,00     Party on air con  Dj El Coach & Sonica con Street Food fino alla mezzanotte                                                        

 Sabato 08 novembre

ore 10,00   Tavola rotonda  con ASL1 Liguria (progetto Circe-Ja) , CSEN e CONI          

                    “Sport, Alimentazione, Benessere”

                    Relatori:

                    Roberto Ravera (Direttore SC Psicologia Asl1)

                    Carlo Serrati Coordinatore DIAR Neuroscienze Liguria

                    Elisabetta Striano Dietista SSD Nutrizione Territoriale e Trattamento                            DNA (Disturbi Nutrizione e Alimentazione)

                    Intervengono:

                    Massimo Zorniotti Delegato Provinciale CONI

                    Pietro Bettini Pilone  Nazionale Juniores Rugby

                    Linda Siciliano Azzurra Pattinaggio Artistico Rotelle

                    Alice Ramella Oro Universiadi 2025 Canotaggio e 17 Ori Italiani

                    Ospite:

                     Gaetano Agosta Coordinatore CPS Consulta Prov.le  Studenti

                    Coordinatore:

                     Christian Ferrari Presidente Regionale CSEN

ore 14,30: Olioliva Show Dance a cura CSEN  Imperia e asd Delfi

                   Country Stile & Smile, Danza Teatro, Movanimart,

                    Sporting Dance Fitness, Dancing Project, Universal Heat,

                    Salsa Creativa

ore 17,15:  Balliamo  con gli allievi di Simone Stella

                    Esibizione Fresh n Cean jr (gruppo agonistico)

ore 18,00:  Bailando en Olioliva con DJ Roby el Gordo

                    fino a mezzanotte con Street Food

Domenica 9 novembre

ore 09,30:  Gli sport del benessere (Yoga e Pilates)

                    Martina Chalier – Nagua El Sabagh – Michaela Landova

ore 14,30   Pomeriggio danzante con il Duo “Serena e Beatrice” Liscio e

                    balli da sala

                    Esibizione Delfi asd Ballo da Sala, Danze Standard e Latino Americane

