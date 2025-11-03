Halloween incanta Triora: due giorni di magia e partecipazione straordinaria

Triora ha vissuto un Halloween da favola, trasformandosi per due giorni (l 31 ottobre e il 1° novembre) in un palcoscenico a cielo aperto dove magia, spettacoli e musica hanno incantato migliaia di visitatori.

Le vie acciottolate e le piazze del suggestivo borgo ligure sono state animate da un’atmosfera unica, capace di fondere la tradizione con l’intrattenimento, regalando a famiglie, appassionati e curiosi un’esperienza indimenticabile.

Il successo dell’edizione 2025 è stato evidente nella straordinaria partecipazione del pubblico, che ha scelto ancora una volta il “paese delle streghe” per vivere un Halloween autentico, immerso nella storia e nel fascino senza tempo di Triora. L’Amministrazione comunale ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, a partire dagli artisti che hanno animato le giornate con performance coinvolgenti: Evoluzionaria, Valentina Sparvieri, Terra di Confine, Teatro Carillon, Chiara Mazzocchi, i gruppi Matti per Gioco, Associazione Talea, Ianna' Tampe' e le Muse Novae.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli autori che hanno scelto Triora come cornice per presentare le loro opere, arricchendo l’evento con momenti di cultura e riflessione. Fondamentale è stato inoltre il lavoro dello staff e di tutte le persone che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questa edizione memorabile.

Halloween a Triora si conferma così non solo come appuntamento imperdibile per gli amanti del mistero, ma anche come esempio virtuoso di valorizzazione del territorio attraverso eventi di qualità e forte richiamo emotivo.