Halloween a Triora: magia, rapaci imperiali e scenografie da film portano il tutto esaurito per gli allestimenti di Terra di Confine

Triora conferma ancora una volta il suo fascino oscuro e irresistibile. Per l’edizione di Halloween appena conclusa, l’associazione Terra di Confine ha registrato il tutto esaurito alle sue attività e ai suoi workshop, conquistando grandi e piccini con un programma ricco di suggestioni e scenografie spettacolari. Quest’anno, all’associazione è stata affidata la cura degli allestimenti in due punti strategici del borgo ligure, cuore storico della tradizione stregonesca italiana. Il risultato? Un percorso immersivo capace di trasformare Triora in un vero teatro a cielo aperto, dove magia, paura e arte si sono fuse in un’unica grande esperienza emozionale.

Uno degli allestimenti più sorprendenti è stato quello della piazza del mercato, interamente ispirato al film cult Il Corvo. A dominare la scena, un trono scenografico imponente sormontato da due enormi ali nere, sul quale prendeva vita il protagonista iconico della pellicola. Accanto a lui, due ospiti d’eccezione: Athena e Kaos, magnifici corvi imperiali che hanno attirato la curiosità del pubblico con la loro eleganza e fierezza. Tra musica live e performance teatrali, la piazza si è animata di suggestioni gotiche e atmosfere da brivido.

Gli attori, guidati dalla regia di Davide Nizza, hanno portato in scena una storia di streghe che ha affascinato il pubblico con colpi di scena e un’interpretazione intensa. A chiusura della serata, l’apparizione degli Striges ha lasciato il segno: sei rapaci e un corvo, ognuno simbolo di uno dei vizi capitali, in una collaborazione artistica con Autunnonero e il regista Andrea Scibilia. Un connubio perfetto tra teatro, natura e simbolismo, in pieno stile Triora. Il lavoro di Terra di Confine ha ottenuto un riscontro straordinario: tutte le attività sono andate sold out e le recensioni entusiaste hanno confermato la qualità degli allestimenti e delle performance. Un risultato che premia una progettazione attenta, un grande lavoro di squadra e una passione sincera per la valorizzazione del territorio.

Triora, ancora una volta, si conferma capitale italiana dell’immaginario oscuro, capace di unire storia, tradizione, arte e spettacolo in un’esperienza unica. E già cresce l’attesa per il prossimo Halloween, dove magia e mistero torneranno ad avvolgere le vie del paese delle streghe.