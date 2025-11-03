Domani doppio appuntamento con la Sinfonica di Sanremo: da Vico a Mozart, dal Teatro dell’Opera alla Chiesa di Santo Stefano

Prosegue il triennio “Musica & Società” dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, un progetto avviato lo scorso febbraio che sta dando vita a nuove connessioni culturali e interdisciplinari. «Un tema che porta naturalmente a creare reti e a coinvolgere pubblici diversi in un dialogo continuo con la musica» spiega il direttore artistico e principale M° Giancarlo De Lorenzo. Su questa visione si fonda anche la nuova collaborazione con i “Martedì Letterari”, che debutta domani con un grande omaggio a Giambattista Vico.

Domani alle 16, al Teatro dell’Opera del Casinò, si terrà l’evento “Vico dei miracoli”, curato da Marzia Taruffi e dedicato ai trecento anni dalla pubblicazione dei Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni. Il filosofo napoletano sarà raccontato dal giornalista e scrittore Marcello Veneziani, con letture di Luca Violini tratte dal suo libro omonimo. Al pianoforte, il M° Francesco Nicolosi offrirà un percorso musicale tra Bach, Scarlatti, Respighi, Martucci e Castelnuovo-Tedesco, per un viaggio suggestivo nella Napoli tra Seicento e Settecento tra storia, pensiero e note.

La giornata proseguirà alle 18 nella Chiesa di Santo Stefano, dove risuonerà uno dei più grandi capolavori della musica sacra: il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Avvolta da leggende e rimasta incompiuta alla morte del compositore nel 1791, l’opera fu completata dall’allievo Franz Xaver Süßmayr e rappresenta ancora oggi una delle pagine più commoventi del repertorio classico, considerata il vero testamento spirituale mozartiano.

A eseguirla saranno l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, il Coro FilHarmonia guidato dal M° Giulio Magnanini e i giovani talenti vincitori del Concorso Lirico Internazionale “Anita Cerquetti”: Filomena Fittipaldi (soprano), Zhao Sicong (mezzosoprano), Samuele Lattanzi (tenore) e Luka Gandia (basso).

Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il ricco programma della settimana culminerà venerdì, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò alle 18, con il concerto “Dedicato a Rostropovich e impressioni orchestrali”. Biglietti e abbonamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.sinfonicasanremo.it