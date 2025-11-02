Vallecrosia in lutto per la morte di Gianni Maggio, ex dipendente della Croce Azzurra Misericordia

Vallecrosia è in lutto per la morte di Gianni Maggio, ex dipendente della Croce Azzurra Misericordia.

Lascia parenti, amici e colleghi. Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, alla famiglia, tra i quali quello della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia: "E' tornato alla casa del Padre Gianni Maggio (Jean Marie), ex dipendente e pilastro portante della nostra istituzione nella quale ha prestato servizio attivo dal 1992 al 2017 per poi giungere, dopo tanti sacrifici, a una meritata pensione".

"Oggi vogliamo ricordarti così, con simpatia, mentre nel porticato dell'ex mercato dei fiori di Vallecrosia contemplavi la tua 1-834 'il cammello' che nessuno poteva azzardarsi a toccare senza il tuo consenso" - ricordano gli amici e i colleghi della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Vola alto Gianni, non ti dimenticheremo mai".