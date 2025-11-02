 / Cronaca

Cronaca | 02 novembre 2025, 15:48

Vallecrosia in lutto per la morte di Gianni Maggio, ex dipendente della Croce Azzurra Misericordia

"Un pilastro portante della nostra istituzione nella quale ha prestato servizio attivo dal 1992 al 2017. Vola alto Gianni, non ti dimenticheremo mai", dicono gli amici e i colleghi

Vallecrosia in lutto per la morte di Gianni Maggio, ex dipendente della Croce Azzurra Misericordia

Vallecrosia è in lutto per la morte di Gianni Maggio, ex dipendente della Croce Azzurra Misericordia.

Lascia parenti, amici e colleghi. Tanti i messaggi di cordoglio, anche sui social, alla famiglia, tra i quali quello della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia: "E' tornato alla casa del Padre Gianni Maggio (Jean Marie), ex dipendente e pilastro portante della nostra istituzione nella quale ha prestato servizio attivo dal 1992 al 2017 per poi giungere, dopo tanti sacrifici, a una meritata pensione".

"Oggi vogliamo ricordarti così, con simpatia, mentre nel porticato dell'ex mercato dei fiori di Vallecrosia contemplavi la tua 1-834 'il cammello' che nessuno poteva azzardarsi a toccare senza il tuo consenso" - ricordano gli amici e i colleghi della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Vola alto Gianni, non ti dimenticheremo mai".

 

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium