Bordighera, nuove sedute e arredi a Sant'Ampelio: approvato il progetto esecutivo

Nuove sedute e aree limitrofe al Belvedere della Rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera. La Giunta comunale, nei giorni scorsi con una delibera, ha, infatti, approvato il progetto esecutivo per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'intervento di manutenzione il cui costo previsto ammonta a un importo complessivo di 178.000,00 euro.

L’incarico professionale per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e ogni incombenza tecnica occorrente per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori è stato affidato all’architetto Stefano Gandolfi.

Il costo dell’intervento che mira a restituire decoro al lungomare trova copertura finanziaria ai capitoli n. 8230.46.1 e 8230.46. All’ufficio gare è stato, inoltre, demandato lo svolgimento della gara di appalto per l’affidamento dell’intervento contribuirà a cambiare volto al Belvedere della Rotonda di Sant'Ampelio.