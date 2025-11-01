Animazione, giochi e musica: Halloween anima il centro storico di Bordighera (Foto)

Pomeriggio da 'brivido' a Bordighera . Ieri grandi e piccini hanno festeggiato Halloween nella città alta.

Animazione, divertimento, giochi, come la caccia al dolcetto, la pesca delle zucche, il laboratorio “Crea la tua maschera”, il truccabimbi horror, dj set e la speciale baby dance hanno attirato tanti bimbi e famiglie in piazza Padre Giacomo Viale, addobbata con decorazioni a tema, per fare “dolcetto o scherzetto?”.

"Halloween è andato molto bene" - commenta l'assessore Melina Rodà - "Desidero ringraziare l'associazione La Pria Preziusa, tutti gli organizzatori e l'ufficio turismo per l'impegno e la professionalità. Erano tutti contenti, anche i commercianti che hanno lavorato e fatto trovare a tutti i bambini tante caramelle. Insomma, tutto a dimostrazione che la collaborazione porta sempre a buoni risultati".