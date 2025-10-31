Sanremo: 4 novembre, il programma delle celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Nella ricorrenza dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di Sanremo e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci curano la celebrazione dell’evento in programma come di seguito riportato:
Martedì 4 novembre
- ore 9, Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale
- ore 16.30, cerimonia al monumento alle Medaglie d’Oro, piazzale Medaglie d’Oro
- ore 16.45, orazioni ufficiali
- ore 17, corteo cittadino con l’accompagnamento musicale della Banda P. Anfossi di Taggia
- ore 17.30, deposizione e benedizione della corona al Monumento ai Caduti, corso Mombello
- ore 18, Chiesa di Santo Stefano, lettura preghiera del Soldato, Messa di Requiem, musica W.A. Mozart, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Coro Filharmonia
In caso di maltempo la cerimonia e le orazioni si svolgeranno nell’androne del Palafiori in corso Garibaldi alle ore 17.00.
La cittadinanza e gli ospiti della città sono invitati a partecipare.
Si invitano le attività e la popolazione ad esporre il Tricolore.