Sanremo: 4 novembre, il programma delle celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate

Nella ricorrenza dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di Sanremo e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci curano la celebrazione dell’evento in programma come di seguito riportato:

Martedì 4 novembre

ore 9, Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale

ore 16.30, cerimonia al monumento alle Medaglie d’Oro, piazzale Medaglie d’Oro

ore 16.45, orazioni ufficiali

ore 17, corteo cittadino con l’accompagnamento musicale della Banda P. Anfossi di Taggia

ore 17.30, deposizione e benedizione della corona al Monumento ai Caduti, corso Mombello

ore 18, Chiesa di Santo Stefano, lettura preghiera del Soldato, Messa di Requiem, musica W.A. Mozart, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Coro Filharmonia

In caso di maltempo la cerimonia e le orazioni si svolgeranno nell’androne del Palafiori in corso Garibaldi alle ore 17.00.

La cittadinanza e gli ospiti della città sono invitati a partecipare.

Si invitano le attività e la popolazione ad esporre il Tricolore.