Cronaca | 31 ottobre 2025, 12:20

Badalucco: incidente sul lavoro in campagna, 54enne schiacciato da un mezzo agricolo trasportato in elicottero

Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi

Incidente sul lavoro, questa mattina poco dopo le 11, sulla strada provinciale 548 della Valle Argentina, tra Taggia e Badalucco.

Secondo le prime informazioni, un uomo di 54 anni, sarebbe stato schiacciato da un mezzo agricolo mentre stava sostituendo una ruota. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha chiesto l’ausilio dell’elicottero ‘Grifo’.

Il paziente, fortunatamente non grave, è stato vericellato sull'elicottero e trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per lo schiacciamento di una gamba.

Carlo Alessi

