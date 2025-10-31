Ventimiglia: sicurezza al centro, al via la gara per l’adeguamento antincendio del mercato annonario

È stata avviata, con la pubblicazione della determinazione a contrarre, la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento antincendio del mercato annonario.

L’importo complessivo delle opere da realizzare ammonta a 980.254,62 euro, interamente finanziate con somme disponibili sul bilancio comunale ed in parte accantonate già lo scorso anno.

«Continua l’impegno della nostra Amministrazione per la messa in sicurezza complessiva del mercato coperto, cuore pulsante dell’economia cittadina – dichiarano il Sindaco, Flavio Di Muro, e l’Assessore al Commercio e ai Lavori Pubblici, Marco Agosta. Abbiamo dimostrato, già lo scorso anno a margine dell’incendio che ha coinvolto la struttura, di saper intervenire con tempestività per risolvere evidenti criticità mai affrontate in decenni, programmando i lavori necessari, non solo a tutela della sicurezza degli operatori che quotidianamente vi lavorano, ma anche in un’ottica di rilancio e valorizzazione di questa struttura, che rappresenta il cuore pulsante dell’economica cittadina. Con questo nuovo stanziamento di 980.000 euro, l’investimento complessivo per la messa in sicurezza, tra rifacimento completo degli impianti elettrici e realizzazione dell’impianto antincendio, sale a circa 1,5 milioni di euro. Questo stanziamento vuole essere una risposta concreta e di trasparenza verso chi, negli anni, ha versato i canoni mercatali, che finalmente vengono reinvestiti nella struttura per garantirne sicurezza. Non lo facciamo solo per gli operatori, ma anche per i cittadini, per i turisti italiani e stranieri che visitano Ventimiglia e che nel nostro mercato trovano la genuinità dei nostri prodotti locali. Un luogo che genera indotto economico per tutte le attività del territorio. Si tratta di un altro tassello importante, fondamentale per adeguare la struttura alle prescrizione impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco».

La procedura scelta per l'affidamento dei lavori in oggetto è la procedura aperta condotta interamente in modalità telematica tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale "APPALTI E CONTRATTI" in dotazione al Comune di Ventimiglia e consultabile al seguente link: https://appalti.comune.ventimiglia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00517