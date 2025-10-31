 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 16:42

Ventimiglia, commemorazione dei defunti: al cimitero santa messa con il vescovo Suetta

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà nella parrocchia di Sant’Agostino

Ventimiglia, commemorazione dei defunti: al cimitero santa messa con il vescovo Suetta

Un momento di preghiera e di ricordo verrà organizzato a Ventimiglia in occasione della commemorazione dei defunti.

Il 2 novembre alle 15 le comunità si riuniranno al cimitero per ricordare con fede e speranza i cari defunti e affidarli a Dio nella luce della risurrezione di Cristo.

Per l'occasione la santa messa sarà presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, insieme ai parroci della città. In caso di pioggia, la celebrazione si svolgerà nella parrocchia di Sant’Agostino.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium