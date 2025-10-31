Ventimiglia, commemorazione dei defunti: al cimitero santa messa con il vescovo Suetta

Un momento di preghiera e di ricordo verrà organizzato a Ventimiglia in occasione della commemorazione dei defunti.
Il 2 novembre alle 15 le comunità si riuniranno al cimitero per ricordare con fede e speranza i cari defunti e affidarli a Dio nella luce della risurrezione di Cristo.
Per l'occasione la santa messa sarà presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, insieme ai parroci della città. In caso di pioggia, la celebrazione si svolgerà nella parrocchia di Sant’Agostino.