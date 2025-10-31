Sanremo: domenica prossima alla Federazione Operaia conferenza sull’acqua pubblica “Bene essenziale sotto attacco”

Domenica prossima alle 16, alla sala della Federazione Operaia di Sanremo, si terrà la seconda conferenza dal titolo “Acqua pubblica sotto attacco, gestioni private e monopolio di un bene essenziale”, promossa dal gruppo di cittadini “Resistere x Esistere #ionondimentico”. L’incontro sarà dedicato al tema della tutela della gestione pubblica dell’acqua, considerata un bene primario da proteggere da logiche speculative. Durante il dibattito verrà analizzato il ruolo delle grandi multinazionali francesi e americane che, secondo gli organizzatori, starebbero tentando di acquisire il controllo delle fonti idriche italiane.

Ospite in collegamento video sarà Maurizio Montalto, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali ed ex presidente del Cda e commissario straordinario di ABC Napoli, che illustrerà lo scenario nazionale e i rischi legati alla perdita del controllo pubblico su un bene vitale come l’acqua potabile. Uno spazio specifico sarà dedicato inoltre alla situazione della provincia di Imperia, dove la società Rivieracqua ha applicato aumenti considerevoli e retroattivi nelle bollette idriche, una pratica contestata alla luce dell’articolo 11 delle preleggi e di numerose sentenze che ne stabilirebbero l’inammissibilità. Saranno approfonditi anche i ricorsi presentati al TAR della Lombardia e le criticità evidenziate nelle risposte dell’autorità ARERA.

Interverranno: l’avvocato Chiara Bergonzi, l’attore Antonio Carli, i consiglieri comunali di Imperia Daniela Bozzano, Lucio Sardi e Luciano Zarbano. L’incontro è aperto al pubblico.