Sanremo, affidati i lavori di manutenzione per la scuola di via Volta e la palestra di via Panizzi: intervento da 67mila euro

Il Comune di Sanremo ha affidato alla ditta Edilfera Srl di Sanremo i lavori di manutenzione ordinaria della palestra di via Panizzi e dell’Istituto scolastico di via Volta. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 67.100 euro (55mila euro più Iva). L’operazione rientra nelle attività di cura degli impianti sportivi e degli edifici scolastici cittadini e prevede, in particolare, la manutenzione degli spogliatoi, della palestra e l’impermeabilizzazione del camminamento esterno della struttura di via Panizzi, oltre al trattamento e alla pitturazione delle superfici murarie dell’istituto superiore in via Volta.

L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, come consentito dal nuovo Codice degli Appalti per importi inferiori ai 150mila euro, garantendo — come si legge nel documento — la scelta di un operatore con esperienza idonea agli interventi richiesti. La spesa sarà coperta dal bilancio comunale 2025 su due distinti capitoli: 39.040 euro destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili comunali e 28.060 euro dedicati agli edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado, come attestato dal Settore Servizi Finanziari. Responsabile del procedimento è l’ingegnere Federico Cigna, mentre l’atto porta la firma del dirigente ai Lavori Pubblici Danilo Burastero.