"A piedi fino alla luna": uscito il nuovo singolo del giovane Paolo Martini, cantautore di Ceriana

È uscito su tutte le principali piattaforme digitali A piedi fino alla luna, il nuovo singolo del giovane cantautore Paolo Martini, 24 anni, originario di Ceriana (IM).

Dopo aver già ottenuto ottimi riscontri con i suoi precedenti brani – sia in termini di visualizzazioni su YouTube che di apprezzamenti da parte del pubblico e della critica – Paolo torna con un pezzo intenso e profondamente autobiografico, prodotto dall’etichetta romana Joseba Publishing.

A piedi fino alla luna è un emozionante omaggio alla sorella Daniela, figura centrale nella vita dell’artista. Nel testo, Paolo rievoca la spensieratezza dell’infanzia condivisa e la complicità che ancora oggi li unisce, trasformando i ricordi in una delicata ballata pop dal ritmo orecchiabile e dal contenuto universale.

Il brano è accompagnato da un video toccante, che mostra immagini reali di Paolo e Daniela da bambini, capaci di trasmettere autenticità e tenerezza. Il videoclip è disponibile su YouTube al link:

, racconta Paolo.

Con la sua voce calda e sincera e un linguaggio diretto, Paolo Martini conferma la sua sensibilità artistica e la capacità di raccontare le emozioni in modo autentico, semplice e profondo.