Ventimiglia: chiusura temporanea dell’Ufficio Disabilità Adulti

Nella giornata di venerdì 31 ottobre l’Ufficio Disabilità Adulti situato presso Villa Olga a Ventimiglia resterà chiuso al pubblico. La decisione è stata presa per motivi organizzativi interni e riguarda esclusivamente quella giornata e le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 3 novembre.

Villa Olga rappresenta un punto di riferimento per le persone adulte con disabilità nel territorio ventimigliese, offrendo servizi di supporto, consulenza e assistenza socio-sanitaria. La chiusura temporanea, seppur limitata a un solo giorno, potrebbe comportare disagi per gli utenti che necessitano di contatti diretti con gli operatori. Per questo motivo, ASL1 invita i cittadini a pianificare eventuali appuntamenti o richieste tenendo conto della sospensione del servizio.

Non sono previsti cambiamenti nelle modalità di accesso o nelle procedure amministrative, e tutte le attività riprenderanno secondo il consueto orario di apertura. L’ufficio continuerà a garantire il proprio impegno nel fornire risposte efficaci e tempestive alle esigenze delle persone con disabilità, in linea con le politiche di inclusione e assistenza promosse sul territorio.