Sanremo: Confcommercio chiede più parcheggi sul lungomare Vittorio Emanuele, il comune propone lo spostamento del Luna Park

I giochi ed i banchi del Luna Park che, negli ultimi due anni hanno trovato spazio sul lungomare Vittorio Emanuele, potrebbero essere trasferiti per quest’anno in Pian di Nave. E’ questa la proposta fatta dal comune di Sanremo alla Confcommercio, che aveva evidenziato un problema di parcheggi sullo stesso lungomare, durante le feste di fine anno. Il trasferimento di parte del parco divertimenti, infatti, è stato obbligato da via Adolfo Rava, dove sono presenti alcuni dei banchi del mercato di piazza Eroi, a loro volta trasferiti per il cantiere del costruendo parcheggio sotterraneo. Una scelta che potrebbe essere intrapresa per la decisione di non allestire il classico palco per il concertone di Capodanno.

Si tratta di una proposta che potrebbe essere presa in considerazione solo se dovesse ridursi il numero delle domande dei 'giostrai' che, al momento, è di 54 unità. Di queste, le più ingombranti sarebbero sistemate in piazzale Dapporto, ma per le altre non basterebbe Pian di Nave che, per quest'anno verrebbe liberata dal concertone.

Quest’anno, infatti, per la festa della notte più lunga dell’anno è stato deciso di svoltare verso uno spettacolo di droni ed una nave dalla quale sarà irradiata musica sul litorale. Uno show decisamente diverso dagli ultimi anni che ha creato un possibile cambio di rotta anche per il Luna Park. Le ‘giostre’ rimarranno, come gli ultimi anni, su piazzale Dapporto ma, per consentire a tutti di poter sistemare i propri divertimenti a Sanremo, per due anni alcuni sono stati trasferiti sul lungomare Vittorio Emanuele ed ora potrebbero tornare in centro. Un doppio vantaggio: per i giostrai che si avvicinano al resto del Luna Park ed al centro della città e per residenti e turisti, che potranno contare su un numero di parcheggi superiori alla periferia Ovest.