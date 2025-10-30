Sanremo: cabaret, musica internazionale e festa dei sapori mediterranei nel calendario eventi autunnali del Casinò

Dopo il grande successo riscontrato dal calendario eventi estivo, che ha portato sul palco del Roof Garden Giovanni Vernia, Luca Barbarossa, I Los Loco e Dario Ballantini, e il 4 ottobre la partecipatissima serata spagnola con chef Fabiano Biamonti, sabato 1° novembre, Ponte di Ognissanti, si esibirà al Roof Garden Matteo Ghione, con un viaggio tra musica, charme ed emozione: “Wonderful Life”. L’evento è da tempo Sold Out.

1° novembre Roof Garden – WONDERFUL LIFE con MATTEO GHIONE

Un viaggio tra musica, charme ed emozione con Matteo Ghione, artista dalla voce intensa e dalla presenza magnetica. Uno spettacolo che rievoca l’eleganza senza tempo dei grandi divi, trasformando ogni brano in pura emozione. Al Casinò di Sanremo prende vita un’esperienza raffinata, esclusiva e indimenticabile.

Nomi prestigiosi per il calendario eventi del Casinò di Sanremo che ha preparato esclusive sere di galà su invito per i suoi migliori clienti per festeggiare insieme al Roof Garden i diversi momenti dell’autunno, preparando le sorprese del Veglionissimo.

Sabato 6 dicembre, inoltre, si ritorna al grande Varietà con Cabaret Riviera spettacolo scintillante che preannuncia la grande festa della fine dell’anno.

6 dicembre Roof Garden – DINNER SHOW CABARET RIVIERA

Un’immersione nello splendore della Riviera e nell’atmosfera del Grande Varietà.

"Cabaret Riviera" è un Dinner show dal fascino retrò, in cui eleganza e divertimento si incontrano tra coreografie scintillanti e musiche vintage capaci di far vibrare l’anima. Il corpo di ballo porta in scena numeri raffinati e coinvolgenti, mentre la colonna sonora riaccende la magia dei tempi d’oro dello spettacolo dal vivo.

Al Casinò di Sanremo la cena diventa esperienza, tra luci soffuse, ritmo e suggestioni che regalano al pubblico una serata indimenticabile.