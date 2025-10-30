 / Eventi

Eventi | 30 ottobre 2025, 12:18

Sanremo: cabaret, musica internazionale e festa dei sapori mediterranei nel calendario eventi autunnali del Casinò

Sabato 1° novembre Wonderful Life con Matteo Ghione

Dopo il grande successo riscontrato dal calendario eventi estivo, che ha portato sul palco del Roof Garden Giovanni Vernia, Luca Barbarossa, I Los Loco e Dario Ballantini, e il 4 ottobre la partecipatissima serata spagnola con chef Fabiano Biamonti, sabato 1° novembre, Ponte di Ognissanti,  si esibirà   al Roof Garden Matteo Ghione,  con  un viaggio tra musica, charme ed emozione: “Wonderful Life”. L’evento è da tempo Sold Out.

1° novembre Roof Garden – WONDERFUL LIFE con MATTEO GHIONE

Un viaggio tra musica, charme ed emozione con Matteo Ghione, artista dalla voce intensa e dalla presenza magnetica. Uno spettacolo che rievoca l’eleganza senza tempo dei grandi divi, trasformando ogni brano in pura emozione. Al Casinò di Sanremo prende vita un’esperienza raffinata, esclusiva e indimenticabile.

Nomi prestigiosi per il calendario eventi del Casinò di Sanremo che ha preparato esclusive sere di galà su invito per i suoi migliori clienti per festeggiare insieme al Roof Garden i diversi momenti dell’autunno, preparando le sorprese del Veglionissimo.

Sabato 6 dicembre, inoltre, si ritorna al grande Varietà con Cabaret Riviera spettacolo scintillante che preannuncia la grande festa della fine dell’anno.  

6 dicembre Roof Garden  – DINNER SHOW CABARET RIVIERA

Un’immersione nello splendore della Riviera e nell’atmosfera del Grande Varietà.

"Cabaret Riviera" è un Dinner show dal fascino retrò, in cui eleganza e divertimento si incontrano tra coreografie scintillanti e musiche vintage capaci di far vibrare l’anima. Il corpo di ballo porta in scena numeri raffinati e coinvolgenti, mentre la colonna sonora riaccende la magia dei tempi d’oro dello spettacolo dal vivo.

Al Casinò di Sanremo la cena diventa esperienza, tra luci soffuse, ritmo e suggestioni che regalano al pubblico una serata indimenticabile.

Redazione

