Ventimiglia: confermato il Capodanno in piazza, l'evento quest'anno sarà nel parcheggio dell'ex Gil

La Giunta comunale di Ventimiglia ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione del Capodanno in piazza 2025-2026.

La principale novità di quest’anno riguarda la nuova location: l’evento si terrà nel parcheggio dell’ex GIL, in sostituzione dell’area pedonale di via Ruffini, che negli anni scorsi aveva ospitato la manifestazione ma che, a seguito del recente intervento di riqualificazione con fioriere ed altri elementi di arredo, non può più essere utilizzata per iniziative di questo tipo.

“La nuova area individuata risulta particolarmente funzionale sia per la vicinanza alle attività commerciali e di ristorazione del lungomare, sia per le caratteristiche logistiche: si tratta infatti di uno spazio ampio, delimitato e recintato, che consentirà una migliore gestione degli accessi, degli allestimenti, dei servizi e del controllo dell’ordine pubblico – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Serena Calcopietro - nei prossimi giorni verrà avviata una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dell’organizzatore dell’evento. Anche quest’anno siamo pronti a far divertire cittadini e turisti con uno spettacolo di qualità”.