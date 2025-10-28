Halloween 2025: due notti con i Ghost Tour di Autunnonero tra streghe, leggende e atmosfere gotiche

Autunnonero invita il pubblico a un fine settimana di Halloween dedicato a chi ama il fascino oscuro delle leggende e del mistero. Due serate speciali per riscoprire l’anima più profonda del Ponente ligure con i Ghost Tour, itinerari notturni a lume di lanterna che uniscono folk horror, narrazione e ricerca storica.

La prima notte, venerdì 31 ottobre, sarà protagonista Dolceacqua, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, con un tour condotto da tre Storyteller: Giovanni De Mattia, Désirée Durando e Brigida Melga. Questo appuntamento speciale introdurrà nuovi personaggi e nuove tappe, e porterà alla luce pagine poco conosciute della storia locale, tra cui il processo dimenticato alle streghe di Dolceacqua.

Da antiche testimonianze e fonti d’archivio, prenderanno vita le vicende di Girolima Sappia e Maria Aicardi, vittime del sospetto e del pregiudizio. Il percorso toccherà anche il tema dei legami alchemici del casato dei Doria, signori di Dolceacqua, tra rimedi miracolosi e scienza proibita.

La seconda notte, sabato 1° novembre, avrà per protagonista Triora, il celebre Paese delle Streghe. Gli Storyteller Giovanni De Mattia, Brigida Melga, Benedetta Calcagno e Kevin Ginulla guideranno un itinerario a quattro voci tra i luoghi più suggestivi del borgo: dal Castello alla Sambüghea, dall’antico Palazzo Capponi alla “Cabotina”, tra folklore, leggende e vicende legate al processo alle streghe del 1587.

Il Ghost Tour Triora culminerà con un gran finale teatrale: la messa in scena della gothic short story “Il Volo degli Striges”, scritta da Andrea Scibilia. Un dramma simbolico e visionario in cui sei rapaci notturni e un corvo daranno forma ai sette vizi capitali, insieme ai falconieri dell’Associazione Terra di Confine. Ogni vizio prenderà vita attraverso l’unione di un rapace, il suo falconiere e la voce di uno Storyteller, in un’esperienza scenica immersiva tra racconto, suggestioni visive e atmosfere gotiche.

A curare il make-up del Ghost Tour Triora sarà la body painter Ilaria Camplani, che sarà disponibile per tutta la giornata con sessioni di trucco ispirate all’estetica del tour.

Entrambi i Ghost Tour inizieranno alle 22:00. In caso di numerose prenotazioni per il Ghost Tour Triora, potrà essere attivata una partenza aggiuntiva alle 18:30.

Il numero dei posti è limitato. Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.