Sanremo: in fase di conclusione i lavori di manutenzione nei sette cimiteri cittadini, Fellegara “Pronti per la ricorrenza dei defunti”

Sono in fase di completamento, in vista della ricorrenza dei defunti, le manutenzioni nei sette cimiteri comunali. Ieri, infatti, si sono già conclusi gli interventi di pulizia nella pavimentazione tra le tombe in valle Armea e nella chiesetta presente all’interno del sito di Verezzo. Oggi i lavori si sono concentrati nel cimitero monumentale della Foce, dove sono stati effettuati piccoli interventi di manutenzione, la pulizia dei vialetti, con lo sfalcio della vegetazione e la sistemazione del selciato, e, su interessamento dell’assessore alla cultura Enza Dedali, la pulizia della chiesetta.

“In queste settimane tutti i cimiteri comunali, comprese quindi le frazioni, sono stati oggetto di interventi di pulizia e manutenzione. L’obiettivo, infatti, era quello di arrivare alla ricorrenza del 2 novembre con un’immagine adeguata dei vari siti e la funzionalità in sicurezza per chi si recherà in visita ai propri cari”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara. I lavori, oltre ad una pulizia generale, hanno riguardato la sostituzione dei marmi danneggiati, la risoluzione di perdite di acqua e il ripristino delle fontane non funzionanti, le impermeabilizzazioni delle coperture, la rimozione delle piante pericolanti e la sistemazione dei muretti, la pulitura delle griglie. I lavori hanno previsto un impegno di spesa complessivo di 35.108 euro. A Coldirodi, inoltre, è stata disposta l’installazione di quattro nuove panchine all’interno dell’area cimiteriale.

“Il cimitero di valle Armea sarà poi oggetto, entro fine anno, di nuovi lavori di manutenzione – aggiunge il vicesindaco Fellegara - mentre ad inizio 2026 sono in programma interventi più consistenti per il definitivo ripristino dei viali interni”.