Sanremo, successo per il torneo di burraco benefico promosso dal Lions Club Matutia (foto)

Sabato 25 ottobre si è svolto al Tennis Bridge di Sanremo un torneo di burraco di beneficienza sponsorizzato dal lions club Sanremo Matutia. Grande affluenza di giocatori: 15 tavoli con 60 persone hanno affollato il locale del tennis club messo a disposizione gentilmente dal Presidente Massimo Gangale.

È stata una bella “rimpatriata” con amici provenienti non solo dalla nostra provincia bensì da Montecarlo, Savona, Alassio , Albenga e zone limitrofe. I premi a disposizione sono stati tanti e belli tra i quali quello del Governatore Maurino Imbrenda che ci ha offerto dell’ottimo vino e due magnum di qualità, molto apprezzato da tutti, non mancavano i soliti due Swacth inviati da un gioielliere cuneese, delle magnifiche lampade dono di una nostra socia e tanti altri oggetti utili e di uso quotidiano.

Ma soprattutto i presenti hanno condiviso lo spirito umanitario che ha animato il torneo. Infatti l’incasso sarà devoluto totalmente al nostro territorio, a chi ha maggior bisogno di un aiuto e di un sostegno finanziario.

Il presidente del club Matutia Gianni Ostanel non ha potuto, per ragioni di lavoro, partecipare alla premiazione che si è svolta al termine del gioco, erano presenti la pres di circoscrizione Marina Rulfi che ha portato il saluto del governatore, alcune socie del club quali l’ O.D. M.Grazia Tacchi sempre disponibile e collaborativa, il socio Stefano Bianchi, infaticabile in caso di necessità, Patrizia Carli, che ha curato in modo impeccabile il tavolo del Buffet che è seguito alla premiazione, la socia M.Luisa Ballestra che ha curato l’organizzazione dell’evento. Sono stati messi a disposizione una serie di curiosi premi per garantire un riconoscimento a chi è rimasto fuori dalla classifica, al giocatore più “lontano”, a quello che è stato sfortunato con le carte, a chi nel corso degli anni, è stato sempre presente ai tornei del club Matutia.

Ha fatto seguito un ricco aperitivo che ha concluso una giornata all ‘insegna della beneficienza, della

solidarietà, dell’amicizia. Valori imprescindibili del mondo lionistico.

La classifica è stata la seguente :

1° BALESTRA GRAZIA - SOLA M.PIA

2° CODATO SERGIO - MACCARIO EDDA

3° DI STASI SANDRO - FAVALLI MARA

4° ALESI RINO - GRAZIOSETTI FRANCESCA

Premio tecnico MUSCIO ESTER - GIACONE DANIELA

Premio signore RULFI MARINA - BALLESTRA M.LUISA

LIONS CLUB Sanremo Matutia 26 ottobre 2025