Giustizia, Berrino risponde a Bonelli: “La riforma non tutela i potenti, ma garantisce diritti e tempi certi per tutti”

"Le affermazioni del deputato Bonelli in merito alla riforma della giustizia sono prive di fondamento e rivelano una visione distorta e faziosa del nostro impegno per modernizzare il sistema giuridico italiano. Questa riforma non è un regalo ai potenti, come affermato da Bonelli, ma un passo necessario verso un sistema più equo ed efficiente, in cui il diritto di ogni cittadino è tutelato senza distinzioni. Il nostro obiettivo è rendere la giustizia più accessibile, veloce e funzionale. Non ci sono spazi di impunità, ma misure concrete per garantire che la giustizia non sia più un lusso per pochi, ma un diritto per tutti. La semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti sono esattamente le risposte che servono per ridurre i tempi e migliorare l'efficienza del sistema, sia civile che penale. La riforma non intende proteggere alcun privilegio, ma si propone di ridurre le disuguaglianze e le lungaggini che oggi affliggono il sistema giudiziario. La verità è che questa riforma è un passo fondamentale per un'Italia più giusta, dove non ci sono cittadini di serie A e di serie B, ma dove tutti, dal più ricco al più povero, possono sperare in una giustizia che funzioni davvero. Non per ultimo l'ultima sentenza che è durata 30 anni ovvero le accuse a Berlusconi, ne sono l'esempio lampante che la riforma della giustizia è davvero necessaria". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia a Palazzo Madama.
In Breve
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Politica
Politica
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?