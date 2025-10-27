Grande successo per la “Camminata tra gli Olivi” a Castel Vittorio: una giornata di comunità e valorizzazione del territorio

Anche quest’anno la “Camminata tra gli Olivi” ha registrato una grande partecipazione a Castel Vittorio, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la locale Pro Loco, ha offerto a cittadini e visitatori l’occasione di vivere un’esperienza immersiva tra natura, storia e tradizione.

Il percorso ha condotto i partecipanti attraverso il suggestivo borgo storico e gli uliveti che circondano il paese, permettendo di ammirare le bellezze paesaggistiche e di riscoprire antichi insediamenti rurali, oggi affiancati da aziende agricole che continuano a presidiare e valorizzare il territorio. Lungo il cammino non sono mancati momenti di convivialità e degustazione: protagonista indiscusso, come sempre, l’olio di montagna di Castel Vittorio, ingrediente d’eccellenza della cucina locale e simbolo della tradizione agricola del borgo.

Il Sindaco Gian Stefano Oddera, visibilmente soddisfatto per la riuscita dell’evento, ha espresso il proprio ringraziamento alla Pro Loco e a tutti i cittadini che hanno contribuito con entusiasmo alla buona riuscita della giornata. “È una manifestazione che unisce il piacere della scoperta alla consapevolezza del valore del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco –. Ringrazio tutti coloro che, con passione e impegno, hanno reso possibile questo momento di condivisione. Vi aspettiamo numerosi anche il prossimo anno.”

La “Camminata tra gli Olivi” si conferma dunque non solo un appuntamento di successo, ma anche un esempio virtuoso di come la comunità sappia fare rete per promuovere il proprio patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico.