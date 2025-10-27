 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 16:24

Ognissanti 2025: raccolta rifiuti regolare nei comuni dell’Ambito, chiusi Ecocentri e uffici Amaie Energia

Il 1° novembre i servizi di raccolta e spazzamento resteranno invariati; chiusi Ecocentri, uffici e call center

Ognissanti 2025: raccolta rifiuti regolare nei comuni dell’Ambito, chiusi Ecocentri e uffici Amaie Energia

In occasione della festività di Ognissanti, sabato prossimo, Amaie Energia e Servizi srl informa che i servizi di raccolta e spazzamento nei vari comuni dell’Ambito territoriale si svolgeranno regolarmente, senza alcuna variazione. Gli Ecopunti di Sanremo resteranno aperti con i consueti orari, mentre saranno chiusi gli uffici della Distribuzione al Palafiori, così come il Call Center aziendale.

Il servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle frazioni di Coldirodi, Poggio e Bussana sarà posticipato di una settimana, con inizio sabato 8 novembre 2025.

Resteranno invece chiusi gli Ecocentri di:
- Sanremo (Coldirodi e Valle Armea)
- Taggia (località Isola Manente)
- Riva Ligure/Santo Stefano al Mare
- San Lorenzo al Mare

Amaie Energia invita l’utenza a organizzarsi di conseguenza e ringrazia per la collaborazione.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium