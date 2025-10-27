Sanremo: in Via Gavagnin scatta il divieto di transito per lavori di asfaltatura

Per permettere l’effettuazione degli interventi di ripristino del manto stradale, dopo i lavori effettuati da Rivieracqua, è stata emessa un’ordinanza contenente alcune modifiche alla viabilità di via Gavagnin.
Dalle ore 7 di domani (martedì 28 ottobre) fino alle ore 24 di giovedì 30, è infatti previsto il divieto di transito lungo la strada per tutte le categorie di veicoli. E’ inoltre stato disposto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.
I lavori di asfaltatura, per contenerne il più possibile i disagi, sono stati organizzati in questo periodo visto il minor afflusso di turisti e quindi di mezzi sulle strade cittadine.