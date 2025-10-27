 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 12:33

Sanremo: in Via Gavagnin scatta il divieto di transito per lavori di asfaltatura

Dal 28 al 30 ottobre modifiche alla viabilità per il ripristino del manto stradale dopo gli interventi di Rivieracqua

Per permettere l’effettuazione degli interventi di ripristino del manto stradale, dopo i lavori effettuati da Rivieracqua, è stata emessa un’ordinanza contenente alcune modifiche alla viabilità di via Gavagnin.

Dalle ore 7 di domani (martedì 28 ottobre) fino alle ore 24 di giovedì 30, è infatti previsto il divieto di transito lungo la strada per tutte le categorie di veicoli. E’ inoltre stato disposto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

I lavori di asfaltatura, per contenerne il più possibile i disagi, sono stati organizzati in questo periodo visto il minor afflusso di turisti e quindi di mezzi sulle strade cittadine.

Files:
 ordinanza via Gavagnin (136 kB)

