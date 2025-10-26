Sanremo, profilo Instagram falso a nome del sindaco Alessandro Mager: scatta la denuncia

Questa mattina è stato diffuso su Instagram un profilo fake a nome del sindaco di Sanremo Alessandro Mager. Si tratta infatti di un falso, per il quale è già stata presentata questa mattina una formale denuncia da parte del sindaco Mager ai Carabinieri. Chiunque riceva una richiesta di amicizia o altro tipo di contatto, compresi direct message, è pregato di segnalarlo al social network con l’apposita funzione.

L’unico profilo vero su Instagram è quello con l’user @magersindaco contenente già 224 post.



