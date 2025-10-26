Forza Italia a Ventimiglia, confronto sul territorio con il segretario provinciale Simone Vassallo (foto)

Nella giornata di giovedì il Segretario Provinciale di Forza Italia Simone Vassallo, insieme al responsabile Provinciale del Tesseramento e Adesioni Paolo Petrucci, ha fatto visita a Ventimiglia per un incontro con iscritti, simpatizzanti e rappresentanti locali del partito. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi di maggiore attualità per il territorio e sulle prospettive future del partito a livello locale e provinciale. Durante la visita, sono stati affrontati diversi argomenti, tra la campagna di tesseramento, la crescita della presenza di Forza Italia sul territorio e gli obiettivi politici e programmatici per il prossimo futuro.



“È fondamentale mantenere un dialogo costante con le comunità locali e rafforzare la rete di Forza Italia in tutta la provincia — ha dichiarato Simone Vassallo — Solo attraverso il confronto diretto e la partecipazione attiva possiamo costruire un progetto politico solido e vicino ai cittadini; a Ventimiglia, in questi anni, la linea è l’impegno portati avanti dal Segretario ed amico Gabriele Amarella sono stati fondamentali per la crescita di Forza Italia, lui ha la nostra piena fiducia ed il nostro punto fermo a Ventimiglia e dí rifermento e lo ringraziamiamo per il lavoro svolto e gli facciamo un bocca al lupo per le sfide future”.



“Ringrazio Simone Vassallo per la sua visita e per l’attenzione che ha voluto riservare alla nostra città. - dichiara Gabriele Amarella, segretario cittadino di Forza Italia a Ventimiglia - La sua presenza è un segnale importante di vicinanza e di sostegno al lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. Insieme continueremo a costruire un percorso di crescita e partecipazione per Ventimiglia e per tutta la provincia”.



La giornata si è conclusa con un rinnovato impegno da parte di tutti i presenti nel proseguire il percorso di radicamento e rilancio di Forza Italia.