Taggia, tra ulivi e tradizioni: grande successo per la nona edizione della Camminata tra gli Olivi (foto)

Grande successo per la nona edizione della “Camminata tra gli Olivi”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio che, anche quest’anno, ha visto la partecipazione entusiasta di cittadini e visitatori nel cuore del borgo di Taggia.

L’evento, curato dal Comune di Taggia e organizzato dall’Ufficio Attività Produttive, ha offerto ai partecipanti un suggestivo percorso tra natura, arte e memoria, grazie alla guida esperta della professoressa Raffaella Asdente, che ha accompagnato il gruppo in una camminata alla scoperta del centro storico, lambito dagli uliveti, e dei luoghi simbolo della cultura e delle tradizioni taggesi.

Durante l’iniziativa, ispirata al tema “Coltiviamo la Pace”, sono stati proposti momenti di riflessione e visite guidate al Santuario della Madonna Miracolosa, al Rione Ciazzo e alla Biblioteca del Centro Internazionale per lo Studio della Storia della Vite e del Vino (CesVin).

La LILT, partner nazionale dell’Associazione Città dell’Olio, ha aderito all’evento attraverso il messaggio della sua presidente Costanza Pireri, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cultura, salute e territorio.

Nel corso della giornata è intervenuto il dottor Claudio Battaglia, vicepresidente della LILT, che ha portato un contributo di sensibilità e impegno verso la salute e la prevenzione.

“Anche quest’anno – dichiara Chiara Cerri, consigliere regionale di Forza Italia e delegato alla Cultura del Comune di Taggia – abbiamo voluto unire la valorizzazione del nostro patrimonio olivicolo alla riscoperta delle nostre radici culturali e spirituali. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e alle associazioni che hanno reso possibile questa splendida giornata.”

Partner dell’iniziativa sono stati “Oro di Taggia”, i Produttori del Moscatello di Taggia e la Pro Loco Taggia, che hanno collaborato all’organizzazione e offerto, presso la Fondazione Pizio Rovera, una degustazione di prodotti tipici locali, simbolo dell’eccellenza enogastronomica del territorio.

La “Camminata tra gli Olivi” si conferma così un appuntamento irrinunciabile per chi desidera vivere Taggia attraverso i suoi sapori, la sua storia e la sua autentica identità ligure.