Ambulanze Veterinarie Odv ricorda Tiziano Chierotti, il caporale maggiore caduto in Afghanistan

Ambulanze Veterinarie Odv ricorda Tiziano Chierotti, l’eroe alpino caduto in Afghanistan.

Un ricordo che resta vivo nel cuore di chi ha condiviso con lui gli anni di scuola e la divisa. "L’associazione Ambulanze Veterinarie Odv ricorda con profonda commozione il caporale maggiore Tiziano Chierotti, caduto il 25 ottobre 2012 durante un’operazione militare a Bakwa, in Afghanistan, mentre prestava servizio con il 2° Reggimento Alpini della Brigata 'Taurinense'" - dice Igor Cassini, presidente dell’associazione, che con Tiziano aveva condiviso i banchi di scuola superiore e successivamente l’esperienza nell’Esercito Italiano.

"Il tempo passa, amico mio ma il tuo ricordo resta vivo, forte e profondo perché certe persone non si dimenticano mai" - afferma Cassini - "Parole semplici ma vere, che racchiudono l’affetto e il rispetto di chi non ha mai dimenticato un amico e un soldato coraggioso. A tredici anni dalla sua scomparsa, Ambulanze Veterinarie Odv si unisce al ricordo di un giovane che ha donato la propria vita per il suo Paese, con lo stesso spirito di servizio e dedizione che anima ogni giorno i volontari dell’associazione. Onore a Tiziano Chierotti".