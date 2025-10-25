Sanremo: pronti... via! Oggi e domani nella Pigna la 'Urban downhill', lo spettacolo e l'adrenalina in bici

Inizia oggi a Sanremo il weekend della 'Urban downhill', che trasforma la città dei fiori nella capitale dell’adrenalina su due ruote. Oggi e domani torna la spettacolare gara ciclistica che porta i biker a sfrecciare tra i vicoli, le scalinate e le piazze del centro storico. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione che vedrà i bikers scendere a rotta di collo nelle viuzze del centro storico, la polizia municipale ha emanato un'ordinanza che introduce una serie di divieti di sosta e transito in diverse zone della città, che interesseranno principalmente la zona della Pigna, le vie del centro storico e aree limitrofe.

Piazza Muccioli sarà chiusa completamente al transito e alla sosta dalle 14 di venerdì fino alla conclusione della gara, prevista per la sera di domenica 26. In piazza Eroi Sanremesi, davanti ai civici dal 27 al 31, scatterà il divieto di sosta nell'area che verrà riservata ai mezzi tecnici dell’organizzazione. Divieti di sosta anche in via Marsaglia, piazza Castello, via Tapoletti, piazza Cassini e piazza Nota fino alle 18 di domenica.

Nei giorni di gara, invece, saranno previste chiusure totali al transito veicolare e pedonale in più punti del percorso — da strada San Romolo ai giardini Regina Elena, fino a piazza Muccioli. Gli orari da segnare in rosso sono:

- Sabato: 9.45–12.15 e 14.45–16.45

- Domenica: 9.15–12.45 e 15–16.15

Durante queste fasce orarie, nessun veicolo o pedone potrà circolare, salvo i mezzi di emergenza. I residenti potranno comunque spostarsi, ma solo seguendo le indicazioni del personale dell’organizzazione, facilmente riconoscibile grazie alle pettorine.