Festival di Sanremo 2026: il 'Dopo' sarà affidato a Nicola Savino mentre Conti conferma "Le canzoni saranno più di 26"

Il Dopofestival di Sanremo 2025 sarà affidato a Nicola Savino. A svelarlo è stato Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival, intervenuto al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano durante un dialogo con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Conti ha confermato che Sanremo 2025 si terrà dal 24 al 28 febbraio, posticipato rispetto al consueto periodo “a causa delle Olimpiadi”. “Lo schema del Festival sarà quello dell’anno scorso – ha spiegato – ma ogni Sanremo è un discorso a sé. L’anno scorso è andato oltre le aspettative, ma non bisogna fare paragoni”.

Sul fronte artistico, il conduttore ha rivelato che le canzoni in gara saranno 26, forse qualcuna in più, e che la selezione è ancora in corso: “Ho tre insiemi – Paradiso, Purgatorio e Inferno – e per ora ci sono 40 brani buoni. Questo è il mese più difficile, quello delle scelte”. Con la consueta ironia, Conti ha sottolineato la grande responsabilità del ruolo: “Mi sveglio la notte pensando alle canzoni. Devo mettere i gioielli migliori in vetrina. Continuo a fidarmi dell’orecchio radiofonico, come Amadeus: Sanremo lo facciamo come ci ha insegnato Pippo Baudo”.

Sulla possibile presenza femminile accanto a lui, nessuna conferma: “Non so se ci sarà una sola conduttrice. Ora penso solo alle canzoni, poi penserò al resto”.