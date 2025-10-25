A Taggia si celebra la pallapugno: i grandi campioni di ieri e di oggi riuniti per un omaggio speciale

I maggiori campioni, in assoluto, di tutti i tempi della pallapugno (e quelli di oggi) saranno domani, domenica, a Taggia. Così il leggendario Felice Bertola, il più grande di sempre (12 volte campione d'Italia) e Massimo Berruti (6 titoli); l'attuale campione italiano Massimo Vacchetto (8 titoli) e il fratello Paolo (pur esso già scudettato), Bruno Campagno (4 titoli), Piero Galliano e Alessio Monzeglio. Con loro autorità civili, come il presidente nazionale della Federazione Pallapugno, onorevole Franco Costa, e religiose presenzieranno, alle 11.30, a una messa nella Chiesa dei Rossi in memoria dei pallonisti scomparsi. Dopodiché spostamento di pochi metri per un "terzo tempo", come in uso negli sport popolari... a tavola. Nella cantina di Piero Olivieri. In questo caso l'accesso è su invito.