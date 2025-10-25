Sanremo: cancello distrutto questa notte al mercato annonario, un mezzo sfonda l'ingresso Sud e fugge via (Foto)

Grave danno al cancello dell’ingresso Sud del mercato annonario di Sanremo. I fatti sono accaduti verso le 2 di stanotte ed è ancora da appurare se si sia trattato di un auto o di un camion. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno sentito un forte boato ed hanno subito avvertito i Carabinieri. Arrivati sul posto, i militari della compagnia di corso Inglesi non hanno però trovato nessuno, poiché l’autista del mezzo era già fuggito.

I danni sono particolarmente ingenti e, questa mattina presto, all’arrivo dei gestori dei banchi dell’annonario, tutti sono rimasti senza parole. Quest’oggi, tra l’altro, è anche giornata di mercato ambulante, ma nel frattempo scatteranno le indagini su quanto accaduto. Le forze dell’ordine visioneranno le telecamere della zona per cercare di risalire al colpevole. Intanto, dal Comune si sta già cercando una soluzione per sostituire o riparare il cancello entro questa sera.