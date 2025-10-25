Sanremo: identificati i responsabili del danneggiamento al cancello del mercato annonario di questa notte (Foto)

È stata una Volkswagen Golf a causare il grave danneggiamento al cancello dell’ingresso Sud del mercato annonario di Sanremo, nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo mezzanotte. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’auto, sulla quale viaggiavano alcuni extracomunitari avrebbe colpito il cancello in retromarcia, provocando danni ingenti alla struttura.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati da un forte boato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e, successivamente, la Polizia Stradale, che grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza è riuscita a risalire ai responsabili. Gli occupanti del veicolo sono stati rintracciati e fermati nel corso della notte per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, il settore lavori pubblici del Comune di Sanremo si è immediatamente attivato per garantire la riparazione o la sostituzione del cancello già entro la giornata odierna, al fine di ridurre al minimo i disagi per operatori e cittadini, in particolare in concomitanza con la giornata di mercato ambulante. L’area del mercato annonario è tra le più videosorvegliate della città, insieme a via Martiri della Libertà, via Pietro Agosti e piazza Eroi Sanremesi: un fattore che ha consentito agli investigatori di intervenire rapidamente e individuare i colpevoli.