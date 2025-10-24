Bregovic travolge l’Ariston, Lucio Corsi lo accarezza: il Tenco si apre tra follia e poesia (Foto)

“Chi non diventa pazzo, non è normale.” E stavolta, caro Goran, lo hai dimostrato con i fatti. Dopo averlo detto in conferenza stampa, Goran Bregovic lo ha ripetuto davanti a un Teatro Ariston in delirio, scatenato dalla sua Orchestra per Matrimoni e Funerali. Cinque brani travolgenti, da In the Death Car a Gas Gas, fino a Bella Ciao e Kalasnjikov: un vero e proprio vento dell’Est ha attraversato la sala, accendendo la prima serata del Premio Tenco 2025 nel segno dell’energia, della memoria e della libertà.

A raccogliere il testimone, dopo di lui, è stato Lucio Corsi, doppio vincitore delle Targhe Tenco per il miglior album e la miglior canzone singola con Volevo essere un duro. Sul palco dove la sua carriera aveva già trovato un punto di svolta, Corsi ha riportato genuinità, ironia e talento puro. Cinque brani intensi, tra cui Cosa faremo da grandi e Nel cuore della notte, che hanno messo a nudo un artista autentico, capace di fondere teatralità e dolcezza in un equilibrio raro.

Ma la serata, presentata con classe e ritmo da Lorenzo Luporini (nipote di Giorgio Gaber) e Antonio Silva, è stata anche un viaggio corale nella canzone d’autore femminile. Emma Nolde ha aperto la rassegna sulle note di Lontano lontano, la sigla storica del Tenco, per poi proseguire con Sirene e Punto di vista: voce potente, presenza magnetica, la giovane cantautrice ha dato il via al festival con la giusta vibrazione.

Subito dopo, spazio alla poesia cruda di Lamante, tre brani intensi (Ciao cari, La magia più forte della morte, Come volevi essere), chiusi da un duetto con Emma Nolde su Dopo di te. E poi Ginevra Di Marco, premiata con la Targa Tenco come miglior interprete per Kaleidoscope, capace di incantare il pubblico con una performance ricca di emozione e mestiere: Canzone arrabbiata, Il coraggio di essere fragili, Rosa canta e cunta, Balla per Margherita.

Tra un applauso e l’altro, l’Ariston ha riscoperto anche l’anima più profonda del Tenco, con il video tributo ad Amilcare Rambaldi, il fondatore visionario del Club Tenco, e le performance di Stefano Tessadri e Alessio Lega, che hanno intrecciato musica e impegno, parole e disegni.

La prima serata si chiude così, tra follia e poesia, tra la forza di chi “non è normale se non diventa pazzo” e la delicatezza di chi, come Corsi, “voleva essere un duro” ma ha finito per commuovere. E mentre il sipario cala, il messaggio è chiaro: la memoria è viva, e canta ancora.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero

SABATO 25 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sala Privata, Teatro Casinò Presentazione del libro “Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana” di Luigi Cuna e Emanuele Felice. Curci, 2025

Ore 15.30 – Sala Privata, Teatro Casinò “Gli alpini” con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi – Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto Omar Pedrini e Massimo Priviero (con band)

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva

Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Riccardo Noury) – Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025) – Scraps Orchestra – Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025) – Tosca (Premio Tenco 2025)

Informazioni e biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it, aristonsanremo.com, o presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21 – tel. 0184 50.60.60). Il Premio Tenco 2025 conferma ancora una volta la sua natura di faro culturale, capace di unire memoria, musica e impegno civile in un’unica, straordinaria celebrazione della canzone d’autore.

(Foto di Erika Bonazinga)