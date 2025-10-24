Ricky Gianco ricorda Tenco: “È come se fosse qui”. Al via la seconda serata del Premio Tenco con i Baustelle sul palco

Una giornata nel segno della memoria, ma anche della gratitudine verso chi ha tracciato la strada della canzone d’autore. Alla sede del Club Tenco, nell’ex stazione ferroviaria di Sanremo, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Premio Tenco 2025, che questa sera accenderà il Teatro Ariston. Sul palco, insieme ad Antonio Silva, ci sarà la giornalista e conduttrice Silvia Boschero, voce storica di Rai Radio2, pronta ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra passato e presente della musica d’autore.

Il momento più toccante della conferenza è stato quello di Ricky Gianco, premiato alla carriera, che ha voluto ricordare l’amico Luigi Tenco con parole cariche di affetto e nostalgia: “Per me è molto bello, particolarmente. Io ero amico e ho lavorato con Luigi Tenco. Non avrei mai immaginato che sarebbe successo tutto quello che è successo. È come se Luigi ci fosse. È una cosa strana: siamo qui, ciao Luigi”. Una dedica semplice ma potentissima, che ha attraversato la sala come un abbraccio collettivo. La memoria, filo conduttore di questa edizione, si intreccia alle riflessioni di Tito Schipa Jr., che riceverà il Premio Tenco all’operatore culturale: “Nella musica mancano due cose fondamentali: la melodia, sparita, e la narrazione. Non c’è più un racconto, come Marinella. Vogliamo sentirci raccontare delle favole. Io sono una delle persone più violentemente censurate di questo Paese”.

Grande attesa, intanto, per i Baustelle, anche loro insigniti del Premio Tenco alla carriera. “Stasera canteremo una versione da camera, aiutati con un quartetto d’archi, di alcune canzoni che ci rappresentano – ha detto il frontman Francesco Bianconi –. Mi piace pensare che una piccola parte del grande lavoro della canzone italiana sia anche merito nostro. Ho sempre avuto un’attitudine sperimentale: non sento la responsabilità, faccio solo quello che mi viene naturale”. In scaletta anche La Niña, Anna Castiglia, Simone Cristicchi con il Gnu Quartet, Michele Gazich, Moni Ovadia con Giovanna Famulari, Omar Pedrini e Massimo Priviero, e Caroline Pagani, che interpreterà “Albergo a ore”.

La rassegna, giunta alla sua seconda giornata, continua a confermarsi come uno spazio unico di dialogo e riflessione sulla musica d’autore italiana. “Con la memoria” – il tema scelto per quest’anno – non è solo un omaggio al passato, ma un invito a guardare avanti, ricordando chi, come Tenco, ha saputo dare alla musica italiana una voce profonda e ancora viva.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero

SABATO 25 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sala Privata, Teatro Casinò Presentazione del libro “Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana” di Luigi Cuna e Emanuele Felice. Curci, 2025

Ore 15.30 – Sala Privata, Teatro Casinò “Gli alpini” con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi – Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto Omar Pedrini e Massimo Priviero (con band)

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva

Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Riccardo Noury) – Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025) – Scraps Orchestra – Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025) – Tosca (Premio Tenco 2025)

Informazioni e biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it, aristonsanremo.com, o presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21 – tel. 0184 50.60.60). Il Premio Tenco 2025 conferma ancora una volta la sua natura di faro culturale, capace di unire memoria, musica e impegno civile in un’unica, straordinaria celebrazione della canzone d’autore.