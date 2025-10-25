Il Rotary Club Sanremo ospita il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Claudio Clemente

Il Rotary Club Sanremo ha ospitato giovedì scorso, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Claudio Clemente, accompagnato dalla consorte Annarita. All’incontro ha preso parte anche la dott.ssa Anna De Paola, Vice Prefetto aggiunto e vice capo di Gabinetto della Prefettura di Imperia, presente in rappresentanza del Prefetto dr. Antonio Giaccari.

La conviviale ha registrato una grande partecipazione di Soci, amici e ospiti del Club, tra cui il Past President del Rotary Club Ovada, dr. Celestino Trematerra. Dopo i saluti iniziali, il socio Pietro Martullo ha presentato il relatore, ripercorrendone il prestigioso percorso professionale. Il dr. Clemente, entrato nell’Accademia del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nel 1974, ha ricoperto importanti incarichi nel corso della sua lunga carriera: dal 1987 al 2003 ha prestato servizio al NOCS, di cui è stato Comandante per sei anni, per poi assumere altri ruoli dirigenziali in Italia e all’estero fino al 2015.

Nel corso della sua relazione, il dr. Clemente ha condiviso esperienze e riflessioni legate alle attività di polizia giudiziaria e di sicurezza, ricordando episodi di cronaca di rilievo nazionale e altri meno noti, ma ugualmente significativi nel raccontare i rischi, la dedizione e il sacrificio quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia di Stato.

La serata si è svolta in un clima di amicizia e partecipazione, con momenti di profondo ascolto e confronto, e si è conclusa con il tradizionale scambio dei fanion e il tocco della campana, a suggello di un incontro intenso e ricco di contenuti.