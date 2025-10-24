Sanremo: tutto pronto la decima edizione di UnoJazz&Blues, domenica Peter Erskine al Teatro dell'Opera

La decima edizione di UnoJazz&Blues, la rassegna che da dieci anni porta a Sanremo i più grandi nomi della scena jazz e blues internazionale, si conclude con un altro evento imperdibile.

L’edizione 2025, con la direzione artistica del M° Diego Campagna, ha portato sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò e all’Auditorium Franco Alfano grandi artisti internazionali e vere e proprie leggende come Marcus Miller, Richard Bona, Fabrizio Bosso, gli Yellowjackets, Frank Gambale, Danilo Perez, John Patitucci, Ida Nielsen, Dave Weckl e tanti altri, registrando un grande successo di pubblico e rendendola un’edizione unica e speciale. Nove concerti, che hanno coperto un periodo più ampio rispetto agli anni precedenti e hanno ampliato l’impatto sul territorio. Con un incremento della visibilità mondiale del festival, consolidando Unojazz&Blues tra gli eventi di riferimento nel panorama musicale internazionale.

Domenica 26 ottobre, alle ore 21, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà Peter Erskine and the Dr. Um Band featuring Mike Mainieri. Cinque protagonisti assoluti del panorama jazz e fusion mondiale saliranno sul palco per dare vita a un’esperienza musicale intensa e raffinata. A guidare la formazione c’è Peter Erskine, leggendario batterista dei Weather Report, due volte vincitore di Grammy Awards e considerato una delle icone della batteria jazz e fusion. Accanto a lui, il magico vibrafono di Mike Mainieri, fondatore degli Steps Ahead e collaboratore di artisti come David Bowie, Joni Mitchell, Dire Straits e Paul Simon.

Completano la formazione John Beasley alle tastiere – ideatore della pluripremiata MONK’estra e già collaboratore di Miles Davis e Chaka Khan –, Bob Sheppard al sax, tra i più richiesti musicisti della scena jazz internazionale, e Matthew Garrison al basso elettrico, innovatore e figlio del grande Jimmy Garrison, storico bassista di John Coltrane.

Un evento unico che riunisce cinque artisti dalla carriera leggendaria, cinque maestri assoluti del loro strumento, insieme per un viaggio musicale che attraverserà i teatri più prestigiosi d’Europa, con una tappa speciale a Sanremo.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento posti.

La prenotazione potrà essere effettuata sul sito www.unojazzandblues.it dalle 10 alle 20 del giorno stesso dell’evento. Il check-in con il biglietto dovrà essere effettuato entro le ore 21.10; dopo tale orario il posto non sarà più garantito.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo della rassegna: www.unojazzandblues.it

A fianco della rassegna si è svolta anche la terza edizione dell’UnoJazz&Blues Contest, il concorso promosso da Unoenergy e dedicato ai giovani talenti della musica.

UnoJazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico.