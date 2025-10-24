Anniversario del gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco, al via una camminata tra natura e costa

Una camminata tra natura e costa in occasione dell’anniversario del gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco verrà proposta sabato 8 novembre.

Alle 9 è prevista l'accoglienza con colazione nel cortile d’onore del Municipio a Monaco da dove partirà la camminata Monaco–La Turbie che attraverserà il parco Principessa Antoinette, lo stadio dei Moneghetti, via Alpina, La Turbie (Trofeo di Augusto), Cap d’Ail, la spiaggia della Mala per poi ritornare al Municipio. A mezzogiorno verrà offerto un pranzo leggero a La Turbie.

"Chi volesse partecipare a una camminata conviviale e indimenticabile potrà iscriversi online" - dicono gli organizzatori - "La partecipazione è gratuita ma l'iscrizione è obbligatoria visto che i posti sono limitati".