Dopo 37 anni di servizio, l’infermiera Anna Battaglia saluta l’Asl 1 Imperiese e inizia la meritata pensione

Oggi è l’ultimo giorno di lavoro dell’infermiera di Asl 1, Anna Battaglia, che da domani potrà finalmente dedicarsi alla sua nuova vita da pensionata. Entrata in servizio nel gennaio 1988, Anna ha attraversato con dedizione e professionalità quasi quattro decenni di cambiamenti e crescita del sistema sanitario locale, diventando un punto di riferimento per colleghi e pazienti.

Nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio in diversi reparti, dalla maternità alla sala gessi, dal laboratorio analisi fino agli ambulatori ospedalieri e territoriali dell’Asl 1, tra Ventimiglia e Bordighera. In ogni contesto ha saputo distinguersi per la sua competenza, la disponibilità e l’attenzione verso chi aveva bisogno di cure e supporto. Stimata e apprezzata da tutto il personale con cui ha collaborato, Anna Battaglia lascia dietro di sé un esempio di professionalità, dedizione e umanità, valori che hanno sempre contraddistinto il suo modo di lavorare.

Con l’inizio di questa nuova fase della vita, l’Asl 1 Imperiese e tutti coloro che hanno condiviso con lei anni di impegno e collaborazione le rivolgono un sentito ringraziamento per il prezioso contributo offerto e un affettuoso augurio per un futuro sereno, ricco di soddisfazioni e nuovi progetti personali.