Sanremo, la storia del Premio Tenco in musica: da De André e Fossati a Corsi e Castiglia, oggi il via e ieri l'antipasto al Casinò (Foto)

In attesa della 'prima' di questa sera all'Ariston, ieri c'è stato l'antipasto del 'Tenco 2025' al Teatro dell'Opera del Casinò con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Di fronte al sindaco Alessandro Mager e ad una sala gremita, si sono esibiti Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi, diretti dal maestro Angelo Valori. La serata è stata presentata da Paolo Talanca con Gianni Coscia ed Alessandro D’Alessandro in apertura. Un concerto che ha introdotto il weekend della canzone d'autore matuziana, anticipato nel corso della giornata dalla 'masterclass' dedicata a Lucio Dalla, dalla presentazione del libro su Amilcare Rambaldi e dall'inaugurazione della mostra di Gianluca Costantini nella Pigna.

Oggi il via alla rassegna. C’è tutta la storia della canzone d’autore italiana nelle Targhe Tenco, il riconoscimento che dal 1984 premia “i migliori dischi dell’anno” e che rappresenta il cuore pulsante del Premio Tenco. Da Fabrizio De André a Francesco Guccini, da Ivano Fossati a Niccolò Fabi, da Franco Battiato a Vinicio Capossela, fino ai nomi più recenti come Lucio Corsi, Anna Castiglia e La Niña: quarantun anni di storia e di musica che hanno raccontato il Paese, le sue inquietudini, le sue battaglie e i suoi sogni. Stasera Il viaggio parte dal 1984, con l’icona di Fabrizio De André e il suo capolavoro Creuza de mä, manifesto di una nuova lingua musicale capace di fondere il dialetto ligure con le sonorità del Mediterraneo. Da allora, l’albo d’oro delle Targhe è diventato un atlante sentimentale dell’Italia, dove ogni decennio ha trovato la sua voce: la poesia urbana di Paolo Conte, la forza popolare di Pino Daniele, la spiritualità di Ivano Fossati, la visione cosmica di Franco Battiato, il realismo poetico di Samuele Bersani, fino alla modernità inquieta di Marracash e Diodato.

Nel corso degli anni le Targhe hanno saputo anticipare i tempi, premiando opere che hanno cambiato il linguaggio musicale e culturale del Paese. Dagli anni Ottanta di Caruso e Sotto le stelle del jazz, agli anni Novanta di Anime salve e Lindbergh, passando per i Duemila di Canzoni a manovella e Ovunque proteggi, fino al presente con Vivere o morire, Cinema Samuele, Noi, loro, gli altri e È inutile parlare d’amore, la storia del Tenco è anche quella di un’Italia che ha imparato a riconoscersi nei suoi autori.

Nel 2025, il testimone passa alla nuova generazione: Lucio Corsi conquista la Targa Tenco per il Miglior Album e la Miglior Canzone con Volevo essere un duro, un lavoro che mescola ironia, estetica retrò e riflessione sul maschile contemporaneo; Anna Castiglia si aggiudica la Targa per l’Opera Prima con Mi Piace, manifesto di autenticità e vulnerabilità; La Niña, con Furèsta, rinnova la tradizione del dialetto; Ginevra Di Marco torna sul podio con Kaleidoscope; mentre la Targa per il Miglior Album a Progetto va a Pagani per Pagani, omaggio firmato Caroline Pagani.

Guardando l’albo d’oro, emerge un filo rosso che unisce epoche e generazioni: la coerenza nel raccontare la realtà senza piegarsi alle mode. Le Targhe Tenco, assegnate ogni anno da una giuria di giornalisti, critici e operatori del settore, hanno mantenuto intatto lo spirito originario del Club Tenco, nato a Sanremo nel 1972 per custodire l’eredità di Luigi Tenco e per difendere la dignità della parola in musica.

Oggi, mentre il Premio Tenco celebra la sua 49ª edizione, la lista dei vincitori è diventata un archivio vivo della cultura italiana: un racconto in musica della memoria collettiva del Paese. Sanremo, che accoglierà gli artisti all’Ariston, conferma ancora una volta il suo ruolo di crocevia tra passato e futuro, dove ogni nota è una forma di resistenza e ogni parola un frammento di storia.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero

SABATO 25 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sala Privata, Teatro Casinò Presentazione del libro “Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana” di Luigi Cuna e Emanuele Felice. Curci, 2025

Ore 15.30 – Sala Privata, Teatro Casinò “Gli alpini” con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi – Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto Omar Pedrini e Massimo Priviero (con band)

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva

Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Riccardo Noury) – Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025) – Scraps Orchestra – Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025) – Tosca (Premio Tenco 2025)

Informazioni e biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it, aristonsanremo.com, o presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21 – tel. 0184 50.60.60). Il Premio Tenco 2025 conferma ancora una volta la sua natura di faro culturale, capace di unire memoria, musica e impegno civile in un’unica, straordinaria celebrazione della canzone d’autore.

(Foto del concerto di ieri sera di Erika Bonazinga)